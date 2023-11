DO 20 GODINA ROBIJE I TRAJNA ZABRANA UPRAVLJANJA VOZILOM ZA UBICE DECE U SAOBRAĆAJU! Roditelji i struka podržali zahtev Vučića!

U saobraćajnim nezgodama u Srbiji, prema zvaničnim podacima, godišnje u proseku život izgubi oko 12 i bude povređeno oko 1.360 dece do 14 godina starosti, a radi sprečavanja ovakvih tragedija predsednik Srbije Aleksandar Vučić založio se za pooštravanje zatvorskih kazni za ova dela sa sadašnjih od dve do 12 godina, na pet do 20 godina, kao i za trajnu zabranu upravljanja vozilom za svakog ko izazove povredu ili smrt deteta u saobraćaju.

Predložene mere predsednik je saopštio na sastanku sa članovima Udruženja roditelja dece nastradale u saobraćajnim nesrećama, a roditelji i stručni sagovornici Kurira jednoglasno su pozdravili predložena rešenja čiji je cilj sprečavanje stradanja dece u saobraćajnim nezgodama.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je predstavnike pomenutog udruženja i tom prilikom je posebno istakao da će tražiti da se zakonodavstvom predvidi trajna zabrana upravljanja vozilom za onog ko počini krivično delo protiv bezbednosti saobraćaja, koje za posledicu ima povredu ili smrtni ishoh deteta.

Predsednik Vučić je izrazio želju da, u okviru svojih nadležnosti, pomogne roditeljima koji su na sastanak došli sa različitim inicijativama koje se tiču bezbednosti saobraćaja. Tokom sastanka, članovi udruženja su izneli predloge koji se tiču strože kaznene politike, što je predmet Krivičnog zakonika - saopštila je Služba predsednika Srbije za saradnju s medijima.

Ističu da su s obzirom na posledice tragedija, roditelji stradale dece su inicirali i formiranje stalne pomoći psihologa u okviru zdravstvenog sistema Srbije.

- Nakon što je pažljivo saslušao njihove predloge, predsednik Vučić je prihvatio ovu inicijativu i istakao da će od nove skupštinske većine tražiti izmenu Krivičnog zakonika kojom bi kazna za dela protiv bezbednosti saobraćaja sa smrtnim ishodom deteta ili više lica, bila pooštrena, sa sadašnjih od dve do 12 godina, na pet do 20 godina.

Crna statistika Svakog meseca pogine jedno dete u saobraćaju Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, u Srbiji u proseku, godišnje, život izgubi oko 12 i bude povređeno oko 1.360 dece u saobraćajnim nezgodama. Drugim rečima, svakog meseca jedno dete pogine i nešto više od 110 dece bude povređeno u saobraćajnim nezgodama. Podaci pokazuju i da od ukupnog broja poginule dece, deca putnici čine skoro polovinu (49%), deca pešaci 39%o i deca vozači 12%. Teške telesne povrede deca najčešće zadobiju kao pešaci (47%), zatim kao putnici (32%) i kao vozači (21%). Najviše poginule dece bilo je uzrasta od 14 godina (osmoro dece), a zatim dece uzrasta 4, 7 i 8 godina (po šestoro dece). Najviše povređene dece je, takođe, među četrnaestogodišnjacima.

Vučić je, kako se navodi, podsetio na to da je u septembru 2023. usvojena Nacionalna strategija za bezbednost saobraćaja 2023-2030, koja za cilj ima potpuno sprečavanje stradanja dece u saobraćajnim nezgodama, te je tokom sastanka dogovoren i dalji rad po pitanju prevencije nepropisne vožnje i bliska koordinacija sa ministarstvima saobraćaja i unutrašnjih poslova.

Damir Okanović, Komitet za bezbednost saobraćaja Najstrože kazne za one koji svesno ugroze dete Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, kaže za Kurir da je saglasan sa tim da bi ovakva sankcija trebalo da postoji kao mogućnost. - Ali ne treba da postoji i kao obaveza u slučaju da se radi o umišljajnom ugrožavanju saobraćaja i smrću drugog učesnika u saobraćaju. Smrt deteta u saobraćajnoj nezgodi mogla bi da bude takozvana kvalifikatorna okolnost samo ukoliko je to obuhvaćeno umišljajem učinioca, odnosno ako je učinilac dela bio svestan činjenice da protivpravnim ponašanjem u saobraćaju ugožava bezbednost deteta odnosno dece - smatra Okanović.

Vera Janković, predsednica Udruženja roditelja stradale dece u saobraćaju i majka devojčice Nikolne Janković (13), koja je 7. decembra 2022. stradala na pešačkom prelazu u Kragujevcu, je nakon sastanka rekla za Kurir da su roditelji još uvek pod utiskom kao i da nisu očekivali da ovako brzu reakciju predsednika.

- Ovo je naš drugi sastanak. Prvi smo imali u junu na kome je bilo i priče o izmeni Krivičnog zakonika. Sada je sastanku prisustvovalo desetak roditelja. Ukazali smo na sve apsurde i bićemo zadovoljni kada ovo bude realizovano. Predsednik je rekao da podržava naše stavove i nadamo se da će se promeniti i protokol za izdavanje vozačkih dozvola kao i da će doći do promene zakona jer smo svi saglasni sa tim da je stanje u saobraćaju katastrofalni počev od sve češćih vožnju i kontra smeru koje su aktuelne u poslednje vreme - kazala je Jankovićeva.

Tamara Radojičić, advokat Uz kazne neophodana i promena svesti vozača Uz ogradu da je nejasno da li će kazne biti pooštrene za sva lica ili će se propisati posebno krivično delo za smrt detata u javnom saobraćaju, advokat Tamara Radojičić predlaže i dodatno zaoštravanje propisa, odnosno da nasilnička vožnja koja je sada prekršaj, bude okarakterisana kao krivično delo čak i ako nema težih posledica. - Možda bi najbolje rešenje bilo da prekršaj nasilinička vožnja bude predviđen kao posebno krivično delo i kada ne dođe do teže posledice, a da postoji poseban teži oblik nasilničke vožnje ako bi kao posledica javila smrt deteta i da za to budu predviđene ove strože sankcije.

Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, ističe za Kurir da apsolutno podržava ovu odluku predsednika i smatra da je ona najbolja moguća.

- Svaka kazna mora da odgovara delu, izvršiocu i okolnostima, a između ostalog mora i da bude edukativna. O tome kolike su kazne za koje krivično delo donosi odluku i predsednik, koji nije samo političar već i pravnik i to predlaže najpametnijem organu i ukoliko te izmene budu usvojene ja ih podržavam i saglasan sam sa njima.

