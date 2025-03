Ministar Mali: Od 14. marta prijave za povoljne stambene kredite za mlade

Mladi u Srbiji od 20 do 35 godina mogu se od 14. marta prijaviti za subvencionisane stambene kredite. Maksimalni iznos kredita je 100.000 evra, uz minimalno učešće od 1%. Period otplate je do 40 godina, uz fiksnu kamatnu stopu do 3,5% i grejs period do 12 meseci.

Mladi u Srbiji, starosti od 20 do 35 godina, će od 14. marta moći da se u poslovnim bankama prijavljuju za subvencionisane kredite ta stanove, najavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

On je u Skupštini Srbije rekao da 14. marta stupa na snagu Zakon o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, koji je usvojen prošle sedmice.

Predviđen je maksimalni iznos kredita od 100.000 evra, a minimalno učešće korisnika stambenog kredita je jedan odsto od vrednosti nepokretnosti, a na zahtev korisnika kredita ono može biti i veće.

Period otplate kredita je 40 godina, a može biti i kraći na zahtev korisnika, a najviše do navršene 70. godine života u trenutku otplate poslednje rate kredita. Grejs period je najviše 12 meseci od momenta puštanja kredita u tečaj, a otplata je potom moguća na najviše 480 mesečnih rata.

Godišnja kamatna stopa je fiksna do 3,5 odsto, a u prvih šest godina nakon isteka tog perioda kamata stopa je varijabilna tromesečni ili šestomesečni eurobor, plus dva odsto.

Mali je danas u Skupštini obrazložio sef finansijskih sporazuma o državnim garancijama za kredite kod međunarodnih finansijskih institucija, koji su namenjeni nabavci lokomotiva, obnovi energetskih postrojenja, vodosnabdevanju i tretmanu otpadnih voda, zbrinjavanju otpada i razvoju preduzetništva.

Jednim od tih sporazuma predviđeno je povlačenje od EU prave rate od 112 miliona evra iz Plana za Zapadni Balkan, a taj novac je predviđen za bržu integraciju u jedinstveno tržište EU, što preodazmeva uvođenje zelenih koridoran na graničnim područjima i jedinstveno područje za plaćanja, a deo sredstava biće iskorišćen za regionalno povezivanje i saradnju.

Na dnevnom redu sednice Skupštine su i predlozi sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Egiptom, a koji će, kako je rekao Mali, zajedno sa ostalim takvim sporazuma sa drugim zemljama, obezbediti povoljnije uslove za izvoz iz Srbije na tržište od 2,2 milijarde ljudi.



Autor: Jovana Nerić