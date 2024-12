KOLIKO ĆE MLADE KOŠTATI SUBVENCIONISANI STAMBENI KREDITI? Prva rata samo 93 evra, a učešće značajno sniženo

Državni subvencionisani stambeni krediti omogućavaju mladima od 20 do 35 godina kupovinu prvog stana uz samo 1% učešća. Krediti imaju povoljne kamate, s početnom ratom od 93 evra, a država subvencionira do 15.000 evra. Program startuje 1. marta 2025. godine



Stambeni krediti koje subvencioniše država za kupovinu prvog stana trebalo bi da omoguće mladima od 20 do 35 godina da dođu do krova nad glavom uz samo jedan odsto učešća. Iako će takav kredit, sa značajno manjim učešćem od uobičajenih 20 odsto, biti znatno skuplji zbog veće osnovice i dužeg roka otplate, ovakva novčana pozajmica ima tu prednost što državna subvencija u većoj meri pokrivaju taj veći trošak.

Takvi krediti bi mogli biti dostupni već od 1. marta naredne godine, najavio je u utorak ministar finansija Siniša Mali.

Subvencionisani krediti će važiti za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina, a postoji i mogućnost da se starosna granica poveća do 40 godine starosti. Kakao je navedeno u saopštenju Ministarstva finansija ovo je radna verzija programa pomoći mladima da kupe stan.

Prva rata samo 93 evra

Ministar finansija je objasnio da će se mladima, umesto 20 odsto učešća, koliko iznosi učešće za stan koje potražuju banke u ovom trenutku, ponuditi krediti s učešćem od jedan odsto. Na primeru kredita od 75.000 evra, to znači da bi za uzimanje ovako subvencionisanog kredita bilo neophodno učešće od samo 750 evra.

- Država će kroz garantnu šemu subvencionisati i kamatu. Ovo je neverovatan program koji uz državno subvencionisanu kamatnu stopu i nisko učešće omogućava da dođete do svoje prve nekretnine - rekao je Mali.

On je pojasnio da bi u navedenom primeru rata prve godine otplate takvog kredita iznosila 93 evra, što je, kako je naveo, mnogo manje od rente za stan, koliko mladi moraju da plaćaju. Od druge do šeste godine otplate kredita, precizirao je ministar, rata bi iznosila 175 evra, dok je realna rata za banku mnogo veća, ali država subvencioniše ostatak. Od šeste godine pa do isteka kredita ročnosti od 30, 35 ili 40 godina, pojasnio je, rata će iznositi šestomesečni euribor plus dva odsto.

- U ovom trenutku to bi bilo oko 350 evra, ali je u toku trend pada euribora, što znači da će se i iznos rate kredita smanjivati. To će doprineti daljem razvoju građevinske industrije jer će biti povećana potražnja, ali je mnogo važnija mogućnost koja se daje mladima - rekao je Mali.

Gde mladi mogu da kupe stan za 75.000 evra

Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, najniža prosečna cena kvadratnog metra u prvih šest meseci 2024. godine, kada je reč o Beogradu, bila je u Rakovici i iznosila je 1.775 evra. To znači da bi kupac stana od 40 metara kvadratnih ovu nekretninu platio oko 71.000 evra.

Ovaj državni model subvencionisanja u manjim gradovima bi omogućio kupovinu i većih stanova. Najniža prosečna vrednost kvadratnog metra u Nišu iznosi 1.275 evra, Šapcu 1.145 evra, Pančevu i Kragujevcu po 1.070 evra, u Čačku 1.025 evra, Užicu 1.000 evra, a u Subotici 970 evra.

Bloomberg Adria je izračunala koliko bi vas koštala kupovina stana uz kredit od 75.000 evra koji subvencioniše država. Ukoliko pretpostavimo da je kamatna stopa 4,5 odsto, nešto manja od trenutne koja se nudi na tržištu i da je ona fiksna celi period otplate, vidimo da na kraju klijenti plaćaju sličnu sumu - kredit i učešće, s tim što kod kredita za mlade imamo i državnu subvenciju. Država bi ovaj iznos kredita subvencionisala sa oko 15.000 evra.

Prema našem obračunu, ukupne državne subvencije bi mogle da budu od 12.000 do 16.000 evra po kreditu, za pretpostavljenu kupovinu stana od 75.000 evra, a konkretna visina zavisiće od ročnosti i od konkretnih uslova koji se ugovore s bankama za tih prvih šest godina dok subvencija traje.

Za prvo dete 500.000 dinara

Inače, ministar Mali je dodao da nisu slučajne mere koje država već sprovodi kao što su one za natalitetnu politiku, odnosno novčana podrška za rođenje prvog deteta u iznosu od 500.000 dinara, za drugorođeno dete 600.000 dinara, za treće 2,3 miliona dinara, četvrto 3,2 miliona dinara.

To je, kako je rekao, novac usmeren na pospešivanje nataliteta, a sada se planira i novac kojim se podržava kupovina prvog stana, uz program koji se sprovodi već dve godine, a odnosi se na majke koje žele da kupe prvu nekretninu i pomoć države do 20.000 evra.

Autor: Dubravka Bošković