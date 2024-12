OTKRIVENO KOLIKO ĆE IZNOSITI UČEŠĆE ZA STAN OD 75.000 EVRA: Velike promene za mlade, ukupni troškovi neće prelaziti 1.400 (VIDEO)

Predsednik Vučić najavio je da će mladi za kupovinu stana od 75.000 evra plaćati samo 1.000 evra učešća, dok ukupni troškovi neće prelaziti 1.400 evra. Ovaj program, uz subvencije na kamate, omogućava mladima lakše stambeno rešavanje i ostanak u Srbiji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će mladima za kupovinu stana od 75.000 evra biti potrebno učešće od samo 1.000 evra.

Vučić je tu vest objavio na nalogu ''budućnostsrbijeav'' na Instagramu.

''Fanstastične vesti za mlade'', naveo je Vučić.

Primetio je da je od svega što je govorio na konferenciji u sredu uveče najveća pažnja u javnosti i ogroman interes izazvala ideja za stanove za mlade ljude.

''Mnogo toga još ljudima nije sasvim jasno, sve procedure mi moramo tek da završimo. Ali jedna, možda najvažnija stvar. Razgovarajući i dobijajući poruke preko društvenih mreža od mnogo mladih ljudi, shvatio sam da i taj nivo od 2.250 evra za stan od 75.000 evra mora da bude niži'', rekao je Vučić.

Dodao je da je od ministra finansija i Vlade Srbije tražio da pronađu rešenje i dobio obećanje da će to rešenje pronaći do kraja dana naglasivši da nivo učešća za stan od 75.000 evra prosečne vrednosti mora da bude manji od 1.000 evra.

''Dakle, ono što morate da date - 1.000 evra, sa svim troškovima obrade, to ne može da pređe 1.400 evra, to je sve i stan je vaš. Mi ćemo povećati subvencije da bi kamate ostale iste onakve kakve sam govorio. Dakle, 122 evra prva godina, do 200 evra do završetka šeste godine i 333 evra posle toga'', naveo je Vučić.

Kako je rekao, za to vreme mladi dobijaju posao, počinju da rade i umesto da plaćaju zakup nekom, žive u svom stanu. Dodao je da je mnogo srećan što je to naišlo na ogroman interes mladih ljudi i naglasio da će država gledati da još pomogne mladima.

"Druga važna stvar je da je vlada jutros donela odluku o 20 odsto uvećanju dodatnog novca za fakultete, za sve njihove materijalne troškove i univerzitete - ispunjeno obećanje", naglasio je Vučić.

''Borićemo se za mladost Srbije, borićemo se za budućnost Srbije, a ko hoće političke proteste, uvek su dobrodošli. Ja uživam u političkim protestima jer mi daju dodatnu snagu, daju mi dodatnu energiju i dodatnu volju da se borim za Srbiju'', poručio je Vučić.

Ministarstvo za brigu o porodici pozdravlja inicijativu

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je danas da pozdravlja inicijativu za poseban program za stambene kredite za mlade, koju je najavio predsednik.

Kako se navodi, od izuzetnog nacionalnog značaja je vest da će se uz pomoć novih garantnih šema i programa sa poslovnim bankama, mladima obezbediti sedam puta manje učešće i minimalne rate prilikom kupovine i otplate prve nekretnine.

"Država kroz podršku mladim porodicama da se stambeno obezbede uz minimalne troškove, pokazuje spremnost da ulaže u svoju budućnost, a mladima da se lakše i brže osamostale. Ova mera je nastavak odgovorne nacionalne politike, koja pokazuje brigu i razumevanje države za mlade ljude i njihove potrebe, koja treba da omogući da oni ostanu u Srbiji i učine je još snažnijom u budućnosti", navodi se u saopštenju Ministarstva.

Kako se navodi Ministarstvo u ovoj inicijativi vidi priliku i za povratak mladih ljudi iz inostranstva, kojima će biti olakšani uslovi da svoj dalji porodični život planiraju u Srbiji.

Autor: Dubravka Bošković