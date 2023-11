EVO ZBOG ČEGA SU ZIMSKI PNEUMATICI NEOPHODNI - Stamatović o propisima koji su obavezni u ovom periodu, A EVO ŠTA KAŽE ZAKON! (VIDEO)

Komentarišući promenu vremena i njen uticaj na saobraćaj, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović, rekao je za Novo jutro TV PINK, da čim počne promena vremena da svi postanu pažljiviji u saobraćaju, što je, kako dodaje, dobro ali i neophodno.

- Od 1. novembra je neophodno da na automobilima imamo montirane zimske pneumatike, kada je led, sneg na kolovozu. To je ono što kaže zakon. Ono što kaže praksa, jeste da su zimski pneumatici namenjeni za temperature ispod 7 stepeni, kao što je to danas i upravo karakteristike zimskih pneumatika na tim niskim temperaturama dolaze do izražaja - rekao je Stamatović.

Kako kaže, to je pre svega zaustavni put kočenja, on je dosta kraći i mnogo je bolje prijanjanje zimskih pneumatika u odnosu na letnje.

- Zbog toga je preporuka, iako nema leda i snega na kolovozu, da se koriste zimski pneumatici u zimskim danima, kada su temperature ispod 7 stepeni, jer je trag kočenja znatno kraći - rekao je Stamatović.

Pričajući o univerzalnim gumama, rekao je da one jesu prihvatljive, pogotovo u gradskom području.

- Svaki pneumatik zimski dizajniran je tako da odvodi vodu kada nagazi na nju, pa je preporuka da se oni koriste - rekao je Stamatović.

Pored zimskih guma, dodaje, u ovim uslovima je obavezna oprema prva pomoć, svetloodbojni prsluk, trougao, ali i dodaje da je jako bitno dobro pripremiti automobil za zimsku sezonu.

- Svaki put treba imati tečnost za vetrobransko staklo, proveriti brisače i slično. Ne treba da zaboravimo te neke osnovne stvari. Takođe, preporuka je da se proveri i klima uređaj i grejanje automobila. Takođe, voditi računa i da nam je rezervoar pun - rekao je on.

Kada su lanci u pitanju, oni se stavljaju tamo gde je naznačeno da je na putu neophodno staviti lance, kada se na kolovozu nalazi sneg.

