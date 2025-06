ODRŽAN KARAVAN BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA! Stamatović: ABS i MUP zajedno rade na edukaciji najmlađih u saobraćaju (FOTO)

Karavan bezbednosti saobraćaja održan je danas u Beogradu po treći put ove godine, a tim povodom vršilac dužnosti Agencije za bezbednost saobraćaj (ABS) Branko Stamatović izjavio je da ABS i MUP kroz održavanje takvih događaja rade na edukaciji dece i roditelja, kako bi najmlađi bili zaštićeni u saobraćaju.

Stamatović je rekao za Tanjug da posetioci imaju priliku da u okviru izložbenog prostora ABS vide kako i na koji način bi trebalo da budu bezbedni u saobraćaju.

On je kazao da su nadležnim institucijama deca i najmlađi na prvom mestu kada je reč o bezbednosti u saobraćaju, te je naveo da je za njih pripremljen edukativan program.

"Pripremili smo edukativne programe koje sprovodi Pažljivko, kako na poligonu gde on u kontrolisanim uslovima najmlađe Beograđane uči kako da bezbedno pređu ulicu i budu na putu od kuće do škole. One nešto mlađe od školaraca kroz bojanke i kroz ilustracije uče o određenim saobraćajnim situacijama", rekao je Stamatović.

Kako je istakao, ABS i MUP su tim povodom pozvali sve autoškole iz Beograda da pozovu kandidate u procesu obuke vožnje da na Karavanu bezbednosti u saobraćaju prođu kroz simulatore prevrtanja vozila i simulatore čeonog sudara vozila.

"To su simulatori koji simuliraju upotrebu sigurnosnog pojasa i svi oni koji prođu kroz te simulatore imaće priliku da dožive pozitivne efekte sigurnosnog pojasa, da dožive i vide na koji način sigurnosni pojas štiti i vozača i putnike u automobilu, i značajno smanjuje posledice saobraćajnih nezgoda", kazao je on.

Takođe, naglasio je da ABS ima kampanje koje pomažu roditeljima da uče decu kako da bezbedno se ponašaju na ulici, kao i da svaki đak prvak u Srbiji dobija besplatnu knjigu "Pažljivkova pravila u saobraćaju".

"Upravo je ta knjiga namenjena za decu, za roditelje, ali i za učitelje, da svi zajedno mogu da rade i da uče o tome kako da budu bezbedni u saobraćaju", rekao je Stamatović.

Dodao je i da sigurnosni pojas i njegov efekat služe kako bi se umanjile posledice povreda u saobraćajnim nesrećama, te je apelovao na sve, bez obzira na to da li se voze na prednjem ili na zadnjem sedištu, da uvek vezuju sigurnosni pojas.

"Bez obzira na to što je to i zakonom obaveza, učesnici u saobraćaju bi to trebalo da rade prevashodno zbog sebe i zaštite svog života i života svojih saputnika u okolini", rekao je Stamatović.

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević naglasio je da je u okviru Karavana bezbednosti projekata fokus na deci, ali i na roditeljima dece da vide i da se podsete pravila bezbednosti saobraćaja.

Kako je naveo Lakićević, u toku je četvrta faza Karavana bezbednosti saobraćaja koji inicirali MUP, Agencija za bezbednost saobraćaja, Automoto Savez Srbije, Putevi Srbije i ukazao da su kroz godinu dana rada obišli 20 gradova i opština u Srbiji.

Kada je reč o trenutnoj situaciju u glavnom gradu, on je istakao da je u toku turistička sezona, kao i da su počele i da se očekuju veće gužve kako na putnim pravcima, ka turističkim centrima, tako i ka graničnim prelazima.

"Molimo građane svakako da se edukuju i da se upoznaju pre nego što krenu na put. Ono što je jako bitno, dobro je da imamo nove puteve i jako je dobro da imamo veliki broj novih autoputeva. Autoputevi su najbezbedniji putevi i time ćemo unaprediti stanje bezbednosti saobraćaja", rekao je Lakićević.

Takođe, on je istakao da je dobro kada se radi i gradi, ali je zamolio građane da se naoružaju sa strpljenjem.

"Mislim da putari rade dobre poslove, ali da su ograničeni vremenom kada to mogu da rade. Opet ono što iz domena Ministarstva unutrašnjih poslova, mi želimo da imamo unapređeno stanje bezbednosti saobraćaja, to smo radili kroz strategiju bezbednosti saobraćaja i akcioni plan do 2030. godine. gde smo zacrtali da budemo među 10 najbezbednijih zemalja Evrope", kazao je on.

Lakićević je ukazao i da je cilj da u Srbiji ne bude nastrade dece do 2030. godine, kao i da se smanji broj poginulih i povređenih, što je, prema njegovim rečima ambiciozan cilj.



Autor: Jovana Nerić