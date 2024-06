Karavan bezbednosti saobraćaja otvoren u Kruševcu, cilj bezbednost učesnika u saobraćaju

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas na otvaranju Karavana bezbednosti saobraćaja u Kruševcu da ovi karavani imaju za cilj da preventivno deluje na sve učesnike u saobraćaju, kako bi se sačuvali ljudski životi i putevi učinili bezbednijim. Kako je rekao Dačić, nakon Sombora i Bora, karavan se održava u Kruševcu.

"Kada vidimo ovako veliki odziv od najmlađih do najstarijih sugrađana, to pokazuje da činimo nešto što je u interesu svih. Bezbednost na putevima i na ulicama nije samo posao u policiji. To je naša zajednička obaveza i Ministarstva unutrašnjih poslova i svih građana, jer samo zajedničkim radom možemo da povećamo bezbednost u saobraćaju", rekao je ministar.

Kako je naveo Dačić, ključniji cilj karavana je bezbednost učesnika u saobraćaja na putevima.

"Svi zajedno moramo da shvatimo da trenutak nepažnje može dovesti do fatalnih posledica. Kroz sve aktivnosti i prikaze koje izvode učesnici ovog karavana, upoznaju nas i sa svim okolnostima o kojima ne razmišljemo uvek, ali koje ponekad mogu biti kobne. Bezbednost saobraćaja je pitanje o kome mora da se govori često i glasno", naglasio je Dačić.

Kako je rekao u šest gradova će biti organizovani karavani i dodao da u ovom periodu posebnu pažnju treba da posvetimo maturantima.

"Ako su nesreće nešto na što čovek može da utiče i da one mogu da se izbegnu, onda treba da učinimo sve da imamo preventivne akcije kako bi se ljudima usadila svest da moraju da se vode računa o svom ponašanju u saobraćaju, da se veliki broj ljudskih života gubi tokom godine i da to nisu samo izgubljeni ljudski životi. Ima tu i povređenih ljudi, koji su trajni invalidi. Uništa se živote porodica u jednoj sekundi", naglasio je Dačić.

Generalni sekretar AMSS-a Milan Nikolić rekao je da mu je čast da u ime Auto-moto Saveza Srbije bude u Kruševcu i dodao da je važno od najranijeg uzrasta upoznati decu sa pravilima saobraćaja. "Mi ovim karavanom iz raznih delova naše zemlje šaljemo najlepše slike, budimo svest o saobraćajnim propisima i poštovanju istih. Najdraže nam je što su ovde prisutni mlađi naraštaj, osnovci, jer u tom dobu se najlakše uči. Deco, vi ste već sada učesnici u saobraćaju kao pešaci, biciklisti, a sutra i vozači. Vi ćete znanje prenositi kako vašim drugarima, tako sutra i vašoj deci. Voleo bih danas da se kroz igru pozabavite sa sredstvima za rad svih subjekata koji učestvuju u ovoj manifestaciji, ali i da pogledate sa naše leve strane posledice do kojih može doći ako se saobraćajni propisi ne poštuju", rekao je Nikolić.

Kako bismo spasili svaki život ili sprečili povredu, Nikolić je rekao da je važno da se ovom temom bavimo stalno. "Država Srbija najbolje pokazuje koliko je svaki život važan, prustvom ministra ovim karavanima", rekao je Nikolić.

V.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) Branko Stamatović rekao je da je ovo jedan važan projekat koji će stvoriti jednu sinergiju, čiji cilj će biti ostvaren, a to je smanjenje stradanja u saobraćajnim nezgodama. "Ono što je važno je da je Republika Srbija sistemski uredila oblast bezbednosti saobraćaja. Prepoznate su institucije koje nose aktivnosti, prepoznati su i pojedinci. Nažalost, ipak do danas ove godine imamo 173 izgubljena ljudska života u saobraćajnim nezgodama. To je ono o čemu moramo da govorimo.

Saobraćajne nezgode se ne dešavaju tamo nekome drugome, već se mogu desiti svakome od nas", rekao je Stamatović.



On je dodao da je važno da svakog trenutka budemo pažljivi bez obzira na to da li učestvujemo, kao pešak, kao biciklista ili kao vozač. Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović je podsetio da se grad Kruševac našao odmah posle Sombora i Bora na mapi karavana, koji će u toku ova dva dana da omogući svakake da se podseti na pravilao bezbednosti saobraćaja.

"U odnosu na one časove koje deca imaju u školi, a koji svakako isto doprinose i korisni su za ceo život, kada govorimo o času koji ćete danas i sutra imati ovde u Kruševcu, čas bezbednosti u saobraćaju ne prestaje nikada, ne postoji za njega zvono i to je čas koji traje ceo život. Upravo u toku ova dva dana imaćete prilike da naučite na greškama drugih kroz različite vrste radionica, gde ćete čuti iskustva onih koji su pogrešili", rekao je gradonačelnik Kruševca.

Inače, posetioci Karavana bezbednosti saobraćaja iz Kruševca i okolnih mesta, a posebno najmlađi, danas i sutra imaju priliku da se druže sa policajcima i vatrogascima, kao i predstavnicima Agencije za bezbednost saobraćaja, Auto-moto saveza Srbije, Crvenog krsta, Nacionalne vozačke akademije NAVAK i lokalne samouprave. Sa ovog karavna posetioci će otići bogatiji za nova iskustva i znanja koja će im pomoći da budu bezbedniji u saobraćaju, dodaje se u saopštenju.