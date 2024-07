Dačić: Sutra odluka o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je telefon supruge napadača na srpskog žandarma, koja je locirana u Crnoj Gori, na veštačenju u Srbiji, kao i da će odluku o ukidanju crvenog nivoa bezbednosti doneti sutra, nakon analize bezbednosne situacijen, naveo je Dačić za TV Pink.

Dačić je, na konferenciji povodom promocije kampanje "Vozi odmoran", rekao da istraga ide u pravcu samog terorističkog napada, kao i u pravcu sagledavanja stanja sa onim osobama koje su prepoznate kao vehabije. Ministar je naveo i da je pretresom određenih lokacija pronađeno oružje , kao i amblemi i zastava Islamske države. Kada je reč o supruzi napadača, Dačić je novinarima rekao da je iz iskaza koji je dala crnogorskoj policiji utvrđen tačan motiv terorističkog napada ispred izraelske ambasade u Beogradu. Njeno ime je Besa i ona je rekla da je u 10.50 sati, odnosno 10 minuta pre nego što je njen suprug počinio teroristički napad, on njoj poslao video poruku u kojoj govori da se nalazi u autobusu "koji ga vozi u dženet (raj)". Dačić je preneo da je prema njenim rečima, Žujović u video poruci rekao kako "Izraelci napadaju muslimane". Besa je rekla da se njen suprug, napadač, navodi Dačić, pre nego što je došao do ambasade Izraela uputio ka sinagogi, ali da je zbog velikog broja pripadnika obezbeđenja odustao od te namere. Dačić je ranije danas rekao da je crnogorska policija juče na zahtev iz Srbije obavila razgovor sa suprugom Miloša Žujovića koji je ranio žandarma, Besom Žujović, rođenom u Beranama i da je njenim iskazom potvrđeno da se radi o terorističkom aktu. "Policija u Crnoj Gori joj je oduzela telefon i videćemo da li je sve tačno to što smo čuli kada telefon stigne nama na veštačenje", rekao je ministar.

Autor: Dalibor Stankov