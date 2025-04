Au, šok!

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Nikolić koja je dala svoj sud o Stefani Grujić i Jovani Tomić Matoroj.

- Kojoj više veruješ, koja ti je iskrenija - pitao je Darko.

- Ja svaki put sve više i više verujem Stefani, Matora mi je sve više groznija. Čega se pametan stidi, budala se ponosi. Okej, svi smo momente imali takve, njoj se ovo dešava sto puta. Ona je tip žene, muškarca, ne znam kako da je nazovem. Gadno mi je da slušam ove scene, apsolutno verujem Stefani, ona će uvek da plaća neko društvo i da bude uz nju, eto te devojke ne bi imale razloga da potvrde da je takva, da nije. Meni je često bilo žao kada sam je gledala od spolja. Žao mi je Stefani, samo treba Stefani da batali i da ignoriše Matoru da se sve to zatvori, nervira me kod Matore kada priča da je devojčica od 20 godina voli, koji su to kompleksi, o čemu ti razmišljaš?! Ne mora nikada ni da bude sa njim, ali ne treba joj ova priča sa Matorom, treba da je ne pogleda kada prođe - rekla je Aleksandra.

- Vidim da se poistovetila sa Stefani, što znači da se i ona oseća kao žrtva. Rekla je da su obično manipulatori žrtve, sve više mislim da su Milovan i njegova žena bili žrtve njene manipulacije, kao i Ivan - rekla je Matora.

- To samo može Matora da priča, koliko je kvarna. Ja sam ekstremno naivna što se tiče muškaraca, pokazala sam kada sam spala na Ivana...Pošto je mene Ivan iskoristio, dolazi mi Matora na istu foru i kao udvara mi se - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić