Šok! Matora prišla Stefani, prebacila joj Munjeza, pa dobila povratnu: Što se KOMPLEKSIRAŠ?! (VIDEO)

Au!

Stefani Grujić sedela je u pabu "Prijatelji" sa Lepim Mićom, te joj je tom prilikom prišla Jovana Tomić Matora koja joj se obratila.

- Neću da ti se namećem, pošto vidim da Munja čeka stvari i da te nudi jelom, pošto ne želim da se sa njim borim oko tebe, ako ti nešto treba, ti možeš mene da pitaš. Da se nešto nadmećem, da čekamo zajedno kod kapije, da te nudkam i on da te nudka, to mi nije namera...Mislim da ti je to najbolji izbor - rekla je Matora.

- Koji - pitala je Stefani.

- Munja - rekla je Matora.

- Isto tebi ova mala - rekla je Stefani.

- Hvala, mislim da ti i ja nikada ne treba da se pomirimo - rekla je Matora.

- Ne znam što te puca kompleks - rekla je Stefani.

- Ne puca, nego kažem, kada sam ti rekla za to, ja sam tebe nap*šila - rekla je Matora.

- Što se pravdaš, kome se pravdaš?! Vidim šta radiš. Ti si u tom momentu bila sa mnom, pokazuješ da nisi bila svoja - rekla je Stefani.

- Stefani ti nisi svoja - rekla je Matora.

- Okej, hvala ti, ko preživi pričaće - rekla je Stefani.

- Ko preživi pričaće, ja znam što si ti došla, pošto si iznela priču za Anu, trebala si da izneseš šta se desilo posle toga. Mene ne treba da se bojiš, ja ćutim kao zalivena, mene više ništa ne zanima - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić