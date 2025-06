Au!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj kako bi prokomentarisala izjavu Stefani Grujić kako je ona ubila svoju majku,a prethodno obećala da to više neće spominjati.

- Rekla je i zaklela se, a i ja sam joj poverovala. Bezveze mi je što puknem na nekog drugog, a treba na nju. Pun mi je ku*ac. Napakostiš mi tako što ćeš moju majku da spominješ. Ona najbolje zna koju su bolest moji imali. Zna da me to najviše boli. Sve se svelo na mamu, kad ti neko kaže da pušiš ku*ac, on ti kaže "nek ti puši mama". Dragana joj ništa nije uradila. Imaš dete, a aludiraš na njenu traumu. Sve što iskomentarišem, Munja dobaci pa bude svađa. Gubi sve smisao. Najlogičnije mi je da kaže: "Teraj se budaletino u ku*ac. Hvala Bogu da sam te se okanula", a najstrašnije mi je što sam čula od Munje da je podržavam. Ona spomene to, a onda je samo spoemenem njihovo dete, čemu to? - rekla je Matora.

- Rekla sam da je ubila majku na konto toga što je ona rekla da sam ja to uradila. Kad sam se vratila kući sa bebom i kad je pao raskid, ona je meni napisala poruku da sam ja kriva što je njena mama umrla - rekla je Stefani.

- I dalje mislim da ona nije ravnodušna. Osećam bes, kad dođe emisija, osećam da je boli što nismo zajedno. Da mi nastavljamo da se svađamo, da mi prebacuje Draganu, a uradila je stvar koju niko ne bi oprostio. Ona je sad u mnogo toksičnijem odnosu, njegova majka i dalje traži DNK test. Mrvica je pričala da je mene Stefani prevarila sa njenin bratom. Njen brat nikad nije demantovao, nego je rekao da nije varao. Imala je se*s sa Munjom. Sve stavri koje je meni zamerala i batine koje sam dobijala, sad postaju liberalne. Ana Spasojević dođe na after, a mi u prekidu, a ovde se druži sa njom. Daš im pet minuta i kao bravo. Pun mi je ku*ac da mi pominje te stavri, neću joj vratiti. Veliki udeo u podeli budžeta je imao Munja. Ne vidim zašto bi se opet svađala sa mnom. Jedina osoba koju pljujem je Munja jer podgovara ljude da me nominuju. Srećna sam u svom odnosu i drago mi je da ne priređujem stvari koje ona ne priređuje svojoj majci. Ja mogu da pozdravim njenu majku, a kako ćeš ti Stefaninu ili ona tvoju koja i dalje traži DNK test?! Podela budžeta je pola Munjina. Dala je Terzi budžet iz posštovanja, a poslala ga u izolaciju. Sa razlogom želim da ovo ne preraste u svađu, imam životne probleme. Vidim da je uspeo da uradi nešto po tom pitanju. Fokusirana sam na svog partnera i ono što me čeka napolju, a oni su fokusirani samo na rijaliti. Ona je lepo rekla da zaslužujemo da budemo zajedno Dragana i ja, a ona zaslužuje da bude sa ovim čovekom - ispričala je Matora.

- Meni je katastrofa što je rekla. Podela budžeta joj se svela na Munju i Jovanin odnos sa ukućanima. Fokusirana sam na nju i sebe. Izgleda da njih u roijalitiju nema ako nema Jovane. Moraju nešto da urade, a to je Jovana - rekla je Dragana.

Autor: A.Anđić