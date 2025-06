Ovaj sud se čekao!

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Stefani Grujić o njenom odnosu sa Danijelom Dujokovićem Munjezom.

- Od utorka do juče reč jednu nismo progovorili, a sad smo opet okej. Jedini problem sam ja dok ne rešim sve situacije od prethodnih svađa. Naša glavan svađa je krenula od viršle, pa ptičice i sve u krug. Idemo ka tome u jednom delu, a u drugom je haos i ne znam da li ćemo se naći na pola. Ja sam u besu rekla da će ostati NN. On će biti upisan kao otac i sve mirnim tokom. Ali ako pokuša da mi pravi probleme, ako ne budemo zajedno napoljku da ću ja to zaustaviti i neću dozvoliti - rekla je Stefani, pa se osvrnula na Matoru:

- Ona je znala da sam ja svakako trebala da uđem da zaradim novac za svoje dete, a ona ima 30 godina i roditelje nije videla 11godina. Živi za ta tri meseca spolja. Za Draganu mi jr ekatastrofa, što je svoju porodicu sklonia skroz po strani. Ako je tolika ljubav, mogla je da izdrži zbog roditelja tri meseca. Nas dve kad smo ulazile u odnos nismo imale ništa ovde skoro, nego sve napolju. Kad sam ušla ovde Jovana je dobacila Dragani: "Konačno meni neko da skuva". Ja im želim svu sreću, samo što dublje da se kanale, da ja izađem iz kanala. Njih dve stalno pričaju o meni, Dragani to ne smeta. Pesma 'Sa druge strane jastuka', bila je na buđenju i nije bila naša pesma, nego neka druga. Jedino Jovana mene provocira. Malopre pričam sa Jelenom, a ona se ubacuje u razgovor i pita nešto za treniranje. Ona je meni počela da budi bes da je iznapušavam. Ona ponovo forsira priču za naš odnos. Ako je srećna i zadovolja treba da gleda svoju priču - ispričala je pa se dotakla vereničkih prstena:

- Mesecima se nije pričalo o tome, to znači da je ona pokrenula tu priču. Verenički prsten prebaciš, pa koji je to seljačizam. Ona ne treba da potencira tu priču. Ja sam pre dva meseca bila kod Drveta da bih dala i da se skloni, ali to nije bilo moguće. Napolju će se to prodati i zaliti. Kao što je ona uradila sa Anitinim, tako ću i ja - rekla je pa se dotakla porodice:

- Moja porodica nije podržavala to, pa je prihvatila posle. To je jedini trenutak kad je bila prihvaćena. To da se moja mama njoj poveravala je čista laž. Ona je prva sve uradila, a kasnije ja sve za njom. Da ima bilo šta ona bi iznela - rekla je Stefani, pa nastavila o Anđeli i Gastozu:

- Mislim da se Gastoz sviđa Sofi. Ona je mnogo otvorenija nego što se pokazuje. Mateja i ona se druže. Gastoz se ohladio od Anđele. Mislim da je samo kuma bila sa Anđelom. Jedino je problem bio kad je Pavle pokazao emoije prema Anđeli - rekla je Stefani, pa dodala:

- Aneli se zaljubila u Luku, ali on je sa svih strana neižuivljen - završila je Stefani.

Autor: A.Anđić