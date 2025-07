Struka se oglasila! Ukućani shvatili da se Gastozov plan za pobedu oteo kontroli zbog Pavla Jovanovića, te je dobio ljutu rivalku Anđelu! (VIDEO)

Njihov sud se čekao!

Sofija Janićijević, Ivan Marinkovićš i Stefan Karić porazgovarali su o odnosu Anđele i Gastoza, te i ovaj put iskazali svoje pravo mišljenje o njima.

- Zvezdan je jedino imao problem sa Necom. On se zaleti i preskočio ceo sto, ali oni ne provaljuju da on ima dobru samokontrolu. Nijednoj ženi nije rekao nijednu ružnu reč. Ali ova kad dođe i progovori jednu reč, mi nemamo emisiju - rekao je Ivan.

- Ona je sa Jelenom počela da se druži jer je ostala sama, a ona se svađala sa njom. Ona kaže da neće i ne može da bude sa njim, a posle nekoliko dana saznajemo da su zajedno. Kao da joj je neko neredio. Oni se nergetski ne sklapaju. Dva različita bića - rekla je Sofija.

- Izguraše priču cele sezone. Meni on tu nije jasan. On ne bi dao pobedu nema šanse. Ima li idealnije nego da voliš osobu i da dobijete nagradu, zajednički su novci. Kod njih je to drugačije. Dovoljno je pametan da vidi da je ona žrtva. Probao je da prebaci u to da hoće da bude dobar prema njoj, ali nije uspeo - rekao je Ivan.

- Ni ona nije svesna svega. Ne bi imao komunikaciju sa nama, time dokazuje da sve vidi i sve zna. Zašto bi bio loš, a ne mora - rekao je Karić.

- On zna da ona mene ne podnosi i dolazi malopre kod mene i traži cigaru - rekla je Sofija.

- Ovo je ista situacija kao sa Kati, jer zna da sad ide kući, pa ti ništa ne smeta - rekao je Karić.

- Nije ona očekivala SMS nagradu zbog njih troje, nego joj je to potvrda jer zna da joj je SMS najbitniji. To je potvrda, a zna da je bila bolja od njega na Izbacivanju - rekao je Ivan.

- Postoji mogućnost da Burazengije namerno nisu glasale. Čega je ona žrtva? - rekla je Sofija.

- Pavle je napravio žrtvom, klipovi su je napravili žrtvom - rekao je Karić.

- Ma mi smo je napravili žrtvom - rekao je Ivan.

