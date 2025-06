SPREMNA NA LUDI KAMEN: Matora priprema budućnost sa Draganom! Likuje nad propasti Stefani i Munje, sve je ponovo došlo na njeno! (VIDEO)

Njen sud se čekao!

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Jovanom Tomić Matorom.

- Ako sve bude u redu napolju ne gine drugi brak. Ja bih volela da meni Ermina bude kuma, a njoj ne znam. Ako bude svadba biće neka krajiška muzika. Ona baš mirno odreaguje. Da se zapitam da li je moguće. Sve je veća ljubav. Ne možemo da se krijemo više. Malopre mi je rekla da ne zna kako će napolju kad budemo razdvojene. Stvarno sam srećna. Godine izgleda mnogo znače. Toliko je zrela. Mi nemamo problem ni sa poštovanjem ni sa povrenjem. Mi generalno problem nemamo, uživam u vezi. Tako mi je bilo sa još jednom u dugoj vezi - rekla je Matora, pa se osvrnula na Stefani:

- To mi je Dragana prva rekla, pa sam ja počela da primećujem. Pominje me u svađama sa Munjom. Ja sam se najmanje iskompleksirala na Stefani, imam svest o njihvoom detetu i majci. Ja znam, njena majka je toliko Stefani bodrila. Gde ima mesta za petoro, biće i za šestoro. Ako želi da bude u takvoj vezi okej. Nikad je nisam počupala za kosu, nisam je šutirala. Sve što sada trpi, zbog toga je meni govorila da je Munja NN. Ti si se vratila dečku koji je bio u pravu da su se tebi vratile emocije. Koga ti devojko lažeš? Za šta da te žalim? Kad je donela odluku, ja sam rekla da neću mojima da kažem to jer su bolesni, ali nije zbog toga doneta odluka. Kajem se. Ni za jednu devojku se ne kajem, ali se za nju kajem jer je loš čovek. Priča oko svega je preuveličana jer je Munji odgovaralo da budem što veći monstrum. Ona ćuti kao p*ka zbog sujete prema Dragani. Munja je priznao je preuveličao. Sve dođe na moje. Munja kao da je neki rijaliti mag. On nosi patike od Đoleta, Naje, od Ane nosi ženske pantalone. Ti si našao da ponižavaš muškarce, a ti nema od koga nisi uzeo neke stavri i krao. Ja ne dugujem na kamatu 14 hiljada evra, a ti ćeš meni da pričaš. Ja razumem i njenu mamu - rekla je Matora, pa se dotakla Anđele i Gastoza:

- Gastoz sve prećutno ćuti. Kačavenda se ograđuje, pa malo na Anđelu. Za mene je to ograđivanje istine. Imalo bi smisla da ja mislim da je njihova veza bila emocija. Njemu je bilo zanimljivo jer nije mogao da je osvoji. On je takav voli da bude upečatljiv, radilo ga je. Nije znao kako da izađe iz veze, kao što je i lagao da joj veruje. Nije to ta velika emocija. Oni se ne ljube. Ne vidim tu strast. Kao da su pet godina u vezi, pred raskid. Hoće neko da mi kaže da Anđela ima u karakteru to d aj edostojanstvena. Ja sam uvek za promene. Kako ne vidiš promene da je ne vređam i ne psujem, da se ne kompleksiram. Anđelina najveća promena je da ne pokazuje fetiše i nema se*s. Ja imam isti tu paćeničku crtu. Za mene ta veza nikad nije bila veza. Ovo mi je sasvim normaln sled. Da joj nema Đedovića mislim da bi se probudila još veća Helgda u njoj. Mislim da se takmiče - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić