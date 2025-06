Podgrejao sumnje! Bebica raskrinkao Gastozove namere, ubeđen da Matora i dalje voli Stefani! (VIDEO)

Ovaj sud se čekao!

Darko Tanasijević porazgovaro je sa Nenadom Macanovićem Bebicom.

- Više mi je drago zbog njih dvoje. Manje se čuje šta misle, a stvarno imaju mnogo toga da kažu. Munja gori, vidi se da mu nije dobro. Dokosurio ga i Terzin odlazak u Spa - rekao je Bebica, pa se nadovezao na Anđelu i Gastoza:

- Priča o Pavlu nema veze. On nije problem Gastozu. Iskoristio je to što je Anđela slagala,a to nije problem nego Sofi. Sve je dobilo epilog, ali mislim da će Anđela da padne na neke priče. Gastoz je veći folirant. Da je sa Sofi u vezi ne bi imali težinu kao sa Anđelom. Što bi rešio to u oktobru, a sad dvadeset dana pred kraj ne bi. Anđela će imati najveću štetu jer ima neke emocije, stavrno ga je zavolela - rekao je Nenad, pa nastavio o Eni i Peji:

- Od ljubavi do mržnje ima tako malo. Baš sve prelazi u netrpeljivost. Vole se, to se vidi, ali postoji netrpeljivost. Oni ne treba da budu u istom prostoru, a ne da budu zajedno. Peji smeta ako ona stane da priča sa nekim muškarcem, njoj isto. Ovo sad ne vodi ničemu. Baš su preterali. Ena je devojka koja ima dete, ne bi trebalo neke stvari da se pričaju - rekao je Bebica, pa se osvrnuo na Luku i Aneli:

- Tu ne postoji ništa. Mislim da je izabrao Aneli zbog rijalitija, ona takođe. Luka je jutros bio u pravu na nominacijama kad je odgovorila Đedoviću. Dokazala je da je bitnije šta će Marko reći - rekao je Bebica, pa dodao o Dragani i Matoroj:

- Kad sumiram sve, Dragana deluje zagrejanije nego Matora. Verujem da je imala neke veze, da joj Matora nije prva. Matora mi je neprepoznatljiva. Ona kad se zaljubi, ona je to pokazivala i skakala,a sad je nezainteresovana. Vidi se da joj prija, ali vidi se da i dalje nešto postoji ka Stefani. Još uvek nije toliko zagrejana za Draganu - završio je.

Autor: A.Anđić