ZA VIKEND VEJAVICA I U GRADOVIMA - Evo šta meteorolog Ristić kaže o polarnom vrtlogu koji se spušta ka Srbiji

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da Srbiju krajem decembra očekuje polarni vrtlog, praćen snežnim oblakom i jakim vetrom i dodao da će se vejavica spustiti i u gradove širom zemlje.

- Večerašnji ECMWF model prognozira razvoj dubokog ciklona u jadranskom moru usled spuštanja polarnog vrtloga prema nama. U subotu 25. novembra snežni oblak će prekriti veći deo Srbije. Zbog jakog severozapadnog vetra biće i vejavica, pašće i puno snega. Prognoza je sve interesantnija, pratimo situaciju - naveo je meteorolog.

Nevreme praćenom orkanskim vetrovima i snažnim ciklonom pogodilo je Bugarsku i Rumuniju. Snažne vremenske nepogode pričinile su veliku materijalnu štetu u ove dve zemlje, a dve osobe izgubile su život.

Olujni vetrovi i obilnije snežne padavine ponegde su doneli veće probleme. Pričinjena je materijalna šteta, u nekim opštinama je proglašeno vanredno stanje. Vremenske neprilike su prešle i preko naše zemlje, ali slabijeg intenziteta.

Nedelja počinje kišom

Treći ponedeljak u novembru počeo je kišom u Srbiji, kako se navelo na dugoročnoj prognozi koju je objavio RHMZ.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, a minimalne temperature će se ove nedelje kretati između - 1 do 5 stepeni, a maksimalne od 11 do 15 stepeni Celzijusa.

Zima se "meri" po ovom danu

U utorak, 21. novembra, kada pravoslavni vernici slave Sabor svetog Arhangela Mihaila, praznik koji je u narodu poznat i kao Aranđelovdan očekuje se naoblačenje sa kišom.

U Beogradu će za Aranđelovdan biti kišno uz minimalnu temperaturu od 6 i maksimalnih 11 stepeni. Kišno će biti u Novom Sadu sa minimalnih 8 i maksimalnih 11 stepeni.

Malo toplije sa maksimalnih 13 stepeni biće u Nišu. U ovom gradu ipak će biti moguće povremene pljuskovite padavine.

S obzirom na to da je narodno verovanje da će onakvo vreme kakvo je za Aranđelovdan biti sve do proleća, ostaje samo da se pitamo da li će se narodno verovanje obistiniti.

Od srede kiša i sneg

Posle prolećnih temperatura koje su obeležile kraj oktobra i početak novembra, prvi put ove godine zabelele su se planine u Srbiji. Prvi sneg pao je u subotu na Kopaoniku, Zlataru i Goliji. Već od srede i četvrtka vreme će biti još hladnije, praćeno kišom i snegom na planinama.

Očekuje se da će doći do novog pogoršanja uz padavine i zahlađenje, a snežna granica biće na oko 800-850 metara nadmorske visine. Vetar će biti istočni i severoistočni.

Na to kakva će zima biti nije presudno ni kretanje fenomena El Ninjo, kao ni vrelog vazduha Sahare, niti onog vlažnog koji sa Atlantika donosi kiše. Odgovor se krije na samom severu Planete na Arktiku, a u pitanju je polarni vrtlog.

Ovaj "vrtlog" ključan je za to da li ćemo ove zime biti okovani snegom i ledom ili imati blagu i toplu zimu. Uprkos svojoj dalekoj lokaciji, uticaj snežnog vrtloga iliti polarnog vorteksa seže daleko izvan polarnog kruga, oblikujući klimu čak i na tropima!

U stratosferi iznad Severnog pola sada se formira novi polarni vrtlog koji je izuzetno jak. Jak polarni vrtlog najčešće podrazumeva blažu zimu, dok bi zima bila jača da je vrtlog slabijeg intenziteta.