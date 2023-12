'UŠETAO JE DOK SAM IMALA ODNOSE SA DEČKOM' - Srbi otkrili BIZARNA ISKUSTVA sa stanodavcima, neki su pobegli glavom bez obzira

Iako se Srbi često mogu pohvaliti kao veoma dobri domaćini koji bez ikakvog uzdržđavanja svima ukazuju gostoprimstvo i izlaze u susret uvek kada je to potrebno, sve više smo u poslednej vreme svedoci toga da se mnogi nađu u veoma neprijatnim situacijama koje zaprepaste sve. I uglavnom, baš takve situacije vezuju se za stanodavce i njihovo ophođenje prema ljudima.

Ovih dana, na društvenoj platformi Redit potegle se tema koja je zaintrigirala brojne korisnike. Naime, kako nije lako pronaći dobar, a povoljan stan, kao i da postoje raznorazna iskustva kada su u pitanju stanodavci, potegla se tematika oko najbizarnijih iskustava koje su ljudi doživeli sa njima,.

"Dakle uselim se ja u stan, upoznam dve cimerke, sestre, one dele veliku sobu, ja sam u maloj i ostaje jedna koja se ne koristi. Gazda deluje super, sve može, sve dogovor, cena niska, samo jedna molba, dva puta godišnje, reče on, dođe sa ženom i ćerkom u tu sobu koju ne koristimo, prespavaju tokom leta. Dame i gospodo, gazda je cele prošle nedelje od ponedeljka do subote boravio u stanu (bez žene i ćerke) i u utorak, evo ga opet, da prespava još par dana uz ‘jel ne smetam?‘ (a kako reći nekom čiji je stan e smetaš). Druže, ne da smetaš nego ovo nije okej na toliko mnogo načina. Da se mi razumemo, nije on neki manijak, mimoilazimo se, i ne pričamo, bleji u sobi, ali svest 0, dogovor nije bio ovakav, gužva je brate, nas četvoro sad delimo jedno kupatilo, nas tri smo devojke, heeej, imaš ćerku malu, jel bi ti bilo okej da kad ona ode na studije doživi ovo? A ti ženo njegova, jel tebi ovo normalno, jer mi smo evo šokirane." - napsiala je prva, korisnica pomenute mreže koja je i otvorila ovo pitanje.

"Meni je gazda dolazio u stan bez najave, samo uhvati za kvaku i uđe. Nije često dolazio i to se desilo tipa 3-4 puta. Poslednji put je upao dok smo dečko i ja imali odnos. Tako da je imao šta i da vidi. Suština, iselila sam se posle toga u roku od mesec dana. Lik je branio da iko dolazi u stan i pojavljivao se kad je hteo. Špijunirao me je preko komšija da zna kad je ko dolazio. Ako iko slučajno naleti na stan u suterenu u Ćalijama neka izbegava."

"Jednom sam iznajmljivao stan od lika koji bivši bokser, sada se bavi građevinom. Lik je u 50-im godinama, imao ženu 30 godina mlađu. Kul lik da se popriča s njim, baci neka fora, fleksibilan oko plaćanja. Sve može i sve je bilo rešeno. Mogu reći, najbolji stanodavac ikada. Kirija je bila oko 15. jer mi je plata bila između 8. i 11. u mesecu. Jedan mesec dolazi mi njegova zena nenajavljena u vidno alkoholisanom stanju, zvoni na vrata, kaže došla po kiriju. Ja joj kažem da nemam novca sada jer nisam još dobio platu, mesec je tek počeo, a dogovor sa mužem je bio oko 15. da ga zovem da dođe da pokupi. Elem, davno je bilo, ne secam se sta mi je sve rekla, ali pretila mi policijom, pravila dramu. Pozvao sam njenog muža, čovek se pojavio u stanu sa još par ‘drugara’ u roku od 10 minuta. Drugari me ljubazno zamolili da izađem nakratko sa njima napolje. U kuhinji se čula dreka. izvukao je iz stana, spakovali je u kola i otišli… Taj mesec mi nije naplatio kiriju, izvinjavao se zbog incidenta. Sledeći mesec kad je došao po kiriju, ispričao mi šta se desilo. Žena ga varala sa nekim klincem mojih godina, spiskala poveću količinu keša što je držao kući i htela da pobegne sa tim klincem, pa je došla da ga preduhitri za kiriju."

"Živeo sam u NS-u blizu stadiona, isto je u stanu bila velika soba, jedna mala, i jedna prazna koju nam gazda nije otvorio, tj. prodao je priču da tu drži neke svoje stvari i da će soba ostati zaključana (kao najgluplji horor film scenario, ajde samo zamislite da živite u stanu i da u tom istom stanu jedna soba ostaje zaključana i ne znate šta se u njoj nalazi)."

"Što se tiče kamera, iznajmim stan zbog sportskog takmičenja u jednom turističkom mestu, stan je takav odnosno brava da vlasnik uopšte nije bio prisutan kada sam došao. sve je digitalno. I ja zapalio u sobi, pušio i posle par sati dolazi vlasnik, i govori da je zabranjeno pušenje u sobi, samo na terasi... 100% ima kamere".

"Moje najluđe iskustvo je da sam bio iznajmio stan od neke žene. Posle par meseci neka starica je krenula da mi se mota oko prozora (stan je bio u prizemlju). Posle nekog vremena je vidim kako mi ostavlja pismo u sandučetu. Pismo od lika koji je bivši muž žene koja mi je iznajmila stan i koji je sin te starice. U pismu sve i svašta, kako proces razvoda i dalje traje, kako stan nije zaista njen da ga iznajmljuje, bla bla. Ostavio i broj telefona, čujemo se preko whatsappa jer je lik u inostranstvu i radi. Dva sata razgovora je bilo to kako je on pljuvao po bivšoj ženi. Dogovorimo se da ostanem u stanu još par meseci i da se vidimo kada on dođe. Kada je on došao, tek je cirkus nastao. Na kraju došlo dotle da me je i optužio kako imam aferu sa njegovom bivšom ženom. Završilo se tako što sam bukvalno toko noći pobegao iz tog stana i ostavio im ključ, blokirao brojeve i njemu i ženi i ćao."