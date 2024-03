Ukoliko primetite ovakve obrasce u ODNOSU sa muškarcem, znajte da ste zaglavljeni u TOKSIČNOJ VEZI

Ukoliko ste u vezi primetili određene obrasce ponašanja zbog koji se vrlo često osećate loše, zarobljeno, kao da ne postoji rešenje ili da druga strana ne želi da pristane na kompromis, a ujedno se sve aktivnosti odvijaju veoma teško i kao da imate utisak da nešto forsirate, uzmite sve ovo u obzir i zapitajte se da li je ta veza zaista vredna vašeg truda.

Kada se zaljubimo, često ne vidimo realnost. To i jeste logično, jer u tim trenucima stvari počnemo da posmatramo kroz ružičaste naočare. To, naravno, ne znači da je sve u redu. Postoje znakovi koji će ukazati da nešto ne štima, a vi obratite pažnju na njih, pre nego vam srce bude načisto slomljeno.

Ne radujete se njegovom pozivu

Ime osobe s kojom ste u vezi na ekranu mobilnog telefona bi trebalo da vam izmami osmeh na lice. Ako se sve češće mrštite kada vas zove, znači da nešto nije u redu.

Uvek stavljate njegove potrebe ispred svojih

U normalnoj vezi, odnos bi trebalo da bide 50:50. Ako uvek razmišljate o tome što bi on hteo i sebe stavljate na drugo mesto, a on to mirno prihvata, niste u vezi koja je dobra za vas.

Sva njegova obećanja brzo ispare

Ako stalno obećava stvari koje se nikad ne dogode, to je znak da obećanjima samo pokušava da manipuliše vama.

Stalno pronalazite opravdanja za njegovo ponašanje

Za neke stvari zaista postoji opravdanje, ali kod nekih je neophodno podvući crtu. Ako za svako njegovo ponašanje tražite opravdanje i često krivite sebe, niste u zdravoj vezi jer to nije normalno.

Samopouzdanje vam je u stalnom padu

Dobra veza nas čini punim samopouzdanja, a ako je vaše u stalnom padu moguće da je to zbog činjenice da prihvatate stvari koje nikako ne bi trebalo.

Autor: Z.L.