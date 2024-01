Alempić: Most u Bačkoj Palanci pušten u saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone

Most u Bačkoj Palanci, koji je od juče zatvoren za saobraćaj, otvoren je danas u 13 sati za vozila nosivosti do 3,5 tona, izjavio je pomoćnik ministra za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Miroslav Alempić.

Alempić je istakao da je hrvatsko Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavestilo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije da je MUP Hrvatske, na osnovu preliminarne ocene Komisije za utvrđivanje stanja mosta, izdao rešenje za odobreno korišćenje mosta za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok se u potpunosti na završi rad njihove Komisije.

Naveo je da u nalazima kako srpske tako i hrvatske komisije nisu uočena nikakva oštećenja mostovske konstrukcije.



"Kako se most nalazi na teritoriji dve države potrebno je da komisije ministarstva obe države daju saglasnost za puštanje mosta u rad. Srpska komisija je završila rad i što se nas tiče most je potpuno bezbedan za sva vozila. Da bi vozila veće nosivosti od 3.5 tone mogla da koriste most neophodno je da hrvatska strana u potpunosti ispita mostovsku konstrukciju i donese odluku o korišćenju mosta i za veća teretna vozila", dodao je Alempić.

Napomenuo je i da je, prilikom projektovanja ovakvih mostova na Dunavu, bila obavezna primena tehničkih rešenja koji omogućavaju udar barže od 1.000 tona u stub bez oštećenja mosta.

Prethodno, nadležni organi Republike Srbije izvršili su pregled stanja mosta i ustanovili da je neoštećen i bezbedan za saobraćaj.

