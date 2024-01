Srpkinja 20 GODINA NIJE IŠLA NA MORE, pa ostala u neverici kada je htela da REZERVIŠE SMEŠTAJ! Ovako nešto nije očekivala

Mnogi građani su uveliko u potrazi za letnjim aranžmanima, a neki od njih su i već rezervisali smeštaj. Cene letovanja na omiljenim destinacijama naših turista ove godine biće veće i do 20 odsto! Oni koji već znaju kada će i gde provesti letnji odmor, ukoliko do kraja januara uplate aranžman, mogu ostvariti popust i do 50 odsto.

Najveći broj naših turista letnji odmor provodi u apartmanima naročito u Grčkoj, a u Fejsbuk grupi Grčka info pokrenula se polemika nakon što je jedna članica objavila prepisku sa vlasnikom apartmana u kojoj je navela da 20 godina nije bila na letovanju, a već je imala neprijatno iskustvo sa vlasnikom.

- Šta reći, a ne zaplakati - navodi se u objavi članice sa njenom prepiskom sa vlasnikom.

Naime, sudeći po porukama ona je želela da bukira smeštaj od 26. juna do 1. jula, a onda je prošlo nekoliko dana i ona vlasniku nije potvrdila rezervaciju.

Vlasnik je upitao da li će sigurno uplatiti novac, a ona je pitala da li može da uplati naredne srede na šta je vlasnik pristao.

- Niste mi ništa javili čuvam termin već 10 noći zbog neodgovornosti. Objaviću vaš profil na grupama javno i napisti da se paze druge kolege. Ako ste odustali mogli ste barem da napišete poruku, a ne da zavlačite jer neko živi od ovog posla. Ide javno vaš profil na grupama - usledila je poruka vlasnika na šta je autorka objave odgovorila:

- Trebalo je da vam javim juče ako mislite da tako treba zbog jednog dana onda u redu. Slobodno. Pomeren mi je pregled za petak da vidim treba li se raditi nešto na kolenu pa sam zato čekala. Ako niste mogli čekati jedan p*šljivi dan nego odmah dizati frku gde je nema onda u redu. Onda ne treba mi da poslujemo. Taman ste mi razrešili nedoumice.

Skuplja boravišna taksa u Grčkoj

Na Fejsbuk stranici Grčka uživo objavljeno je da će boravišna taksa za najjeftinija noćenja u apartmanima umesto dosadašnjih 0,5 evra za noć iznositi 1,5 evra. To znači da će četvoročlana porodica za 10 dana odmora u Grčkoj samo za turističku taksu za boravak u iznajmljenom smeštaju morati da plati 15 evra, umesto dosadašnjih pet evra.

Taksa za noćenja u hotelima s pet zvezdica će poskupeti sa četiri na deset evra za noć. Inače, turistička, odnosno boravišna taksa se računa kao fiksni iznos po danu/noćenju, i to po smeštajnoj jedinici ili po osobi, u zavisnosti od zemlje do zemlje. U Grčkoj je obračunavaju po smeštajnoj jedinici.

Turistička taksa za boravak u hotelima sa tri zvezdice biće podignuta na tri evra dnevno, što će biti trošak od 30 evra na cenu sobe za 10 dana odmaranja. U hotelima sa četiri zvezdice taksa će biti sedam evra dnevno, tako da će cenu desetodnevnog najma sobe praktično podići za 70 evra. Turistička taksa za boravak u hotelima sa pet zvezdica biće podignuta sa četiri na 10 evra dnevno, na osnovu čega će letovanje biti skuplje za 100 evra.

Međutim, u komentarima je većina članova grupe branila vlasnika i naglasila da je u ovom slučaju krivica žene koja je htela da uplati aranžman.

- Danas je trebalo da javim čoveku, a još nije prošao današnji dan i on preti kako će da me proziva. Ne verujem. Dvadeset godina nisam bila, čovek ostane u neverici - napisala je autorka i u komentaru, dok u drugom stoji:

- Ovde je vaša krivica. Čovek od toga živi.

