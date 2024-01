U noći dočeka nove godine, desio se jeziv zločin u Pančevu kada je pretučen muškarac (45) i to od strane dva mladića koja su privedena.

Događaj se desio zbog plaćanja računa jer je nesrećni čovek popio četiri vinjaka. Pitanje je da li je to razlog da nekoga pretučete toliko da se on onesvesti, iznesete ga iz kafane u takvom stanju i iznesete na ulicu i ostavite.

Čovek je nedelju dana, tačno na Božić preminuo od posledica prebijanja. Ovo dovodi do novog pitanja, a to je koliko smo mi stabilni ili pak labilni.

- Bojim se sve više da smo labilni, a naročito u prazničnim mesecima. To je poznato kao praznična euforija i praznična depresija zajedno, pa smo onda svi u maničnoj depresiji- rekao je za Pink Željko Mašović, psiholog.

- Ono što je u ovom slučaju problematika je da se radi o jako mladim momcima, koji su pretukli čoveka kao da se radi o zločinu iz mržnje ili nekom naručenom ubistvu. Ne razumem sve detalje ovog zločina i nadam se da će istraga da ih rasvetli, a ako izostavimo ono što sam naveo onda je to frustracija kod mladihj kao da su 100 godina živeli u paklu- naveo je Mašović.

Za čoveka koji je u ovom incidentu izgubio život svi imaju reči hvale. Došao je posle posla da se malo proveseli pred novu godinu, a onda nastaje prava agonija i na žalost smrt.

- Problematika je tu i što ljudi često ne znaju kako alkohol funkcioniše. Na početku smo svi veseli, a onda ide volim tebe, mrzim ovog pored, a onda počinjem da mrzim sve i onda sve frustracije izlaze na videlo- rekao je Mašović.

Na žalost, ovo je samo jedan primer jedne opšte nervoze.

- Povući ručnu to se zove umerenost u svemu, a ono što ljudima savetujem je da probleme kojima ne mogu da se bave da probaju da o njima ne razmišljaju jer to razmišljanje dovodi do frustracije- rekao je Mašović.

On je istakao i da ljudi koji dolaze na psihoterapije su uglavnom oni koji su u manjem problemu od onih koji šetaju na ulicama.