Ljudi rođeni u januaru su po mnogo čemu posebni: Oni su lideri posuti zvezdanom prašinom, nadareni sportisti i hladni kao led!

Od ovog meseca počinje cela godina, a dok velika euforija vlada zbog dočeka nove godine, smatra se da su ljudi rođeni u ovom mesecu zaista posebni.

Ako je vaše dete rođeno u januaru, istraživanja sugerišu da imaju mnogo toga u svoju korist. Studije pokazuju da bi rođenje rano u godini moglo biti prednost u školi, sportu ili u karijeri!

U horoskopu su Jarac ili Vodolija

Ako se vaša beba rodi pre 20. januara, biće Jarac. Januarske bebe koje stignu 20. januara ili kasnije potpadaju pod vladavinu Vodolije.

Imate posao? Predajte ga Jarcu! Ovaj uporni znak predstavlja koza - stručnjak za penjanje. To je zato što se smatra da su Jarčevi vredni, ambiciozni i praktični. Sa druge strane, njihova disciplina ih ponekad može dovesti do toga da izgube sebe u svom poslu.

Smatra se da su bebe Vodolije inteligentne, neobične i nezavisne. Iako ovaj znak predstavlja vodonoša, Vodolija je zapravo vazdušni znak (kao element, vazduh predstavlja um, što objašnjava zašto Vodolije imaju tendenciju da budu radoznali i komunikativni).

Ovaj slobodoumni znak maršira u ritmu sopstvenog bubnja (to može da dođe do izražaja kada počnu da mešaju i kombinuju sopstvenu odeću tokom predškolskog uzrasta - fleke, pruge i cveće, bilo ko?), ali im je i dalje duboko stalo do zajednice.

Rođenima u januaru pripada vatreni kamen

Dok je njihov mesec rođenja okovan u sneg i led, ljudima rođenim u ovom mesecu pripada granat, a to je tamno, vatreno-crveni kamen. Za ovaj kamen se kaže da simbolizuje prijateljstvo i poverenje (dve osobine za koje se nadamo da će i vaša beba naslediti!). Ne škodi što granati izgledaju sjajno i sa srebrom i sa zlatom (u slučaju da ste planirali da se počastite nakitom od kamena).

Imaju dva cveta

I karanfil i visibaba smatraju se januarskim cvećem. Nežna, bela pahuljica — jedan od prvih pupoljaka koji probode svoje latice kroz zemlju u proleće — deluje kao prikladan izbor za januar. A karanfili su svetla tačka u inače turobno doba godine.

Holivud ih zove

Možda! Mala studija je otkrila da je više poznatih ličnosti rođeno tokom sezone Vodolije nego pod drugim astrološkim znacima. Tako anuarske bebe dele mesec rođenja sa mnogim slavnim ličnostima. Vaša mala zvezda u usponu biće u dobrom društvu. Zvezde A-liste rođene u januaru uključuju mega-zvezde: Opra Vinfri, Elen Dedženeres, Džastin Timberlejk, Bredli Kuper, Florens Pju, Rene Eliz Goldsberi, Meri Džej Blajdž, Isa Rej, Džulija Luis-Drajfus, Redžina King, Doli Parton, Ališa Kiz i Keri Vašington!

Nadareni su sportisti

Istraživači u Australiji su otkrili da je bilo 33% više januarskih beba nego što se očekivalo koje su igrale u Australijskoj fudbalskoj ligi. Autori studije kažu da su ovi nalazi u skladu sa drugim studijama koje su pronašle vezu između beba rođenih na početku godine i verovatnoće da postanu profesionalni sportisti. U stvari, druga studija je pokazala da je 36% hokejaša koje je NHL draftovao između 1980. i 2007. rođeno između januara i marta.

Krasi ih liderski potencijal

Istraživanje objavljeno u časopisu Economic Letters pokazalo je da je januar jedan od prvih pet meseci za proizvodnju izvršnih direktora (mart, april, novembar i oktobar su ostala četiri).

Lekari ili uterivači dugova

Najčešća karijera za januarske bebe bile su lekar opšte prakse i uterivač dugova, prema jednoj britanskoj studiji koja se bavila korelacijom između meseca rođenja i profesije. (Drugim rečima, nabavite svom detetu igračku stetoskop ako je rođeno u januaru). Nasuprot tome, januarske bebe obično ne nastavljaju karijeru u nekretninama.

Mogu biti prilično hladni

Vreme u mesecu njihovog rođenja nije jedino što je kul! Bebe rođene u zimskim mesecima manje su razdražljive od ljudi rođenih u drugim godišnjim dobima, prema evropskoj studiji.

Januarski rođendani su superposebni

Uprkos zvezdanoj moći koju januar ima, velike su šanse da vaša mala januarska beba neće podeliti rođendan sa previše drugova iz razreda. Samo jedan januarski rođendan je među 200 najpopularnijih rođendana, a to je 24. januar, sve do 199. mesta! I januar ima jedan od najređih rođendana od svih: 1. januar, koji pada na 365. mesto (sigurno je pretpostaviti da nema previše ljudi koji žele da uđu u novu godinu sa zakazanim carskim rezom ili indukcijom!), piše happiestbaby.com.