SPREMITE SE ZA SNEG I LED, A ONDA ZA ČAK 20 STEPENI! Neverovatna prognoza za ovu nedelju, POPALJENI meteoalarmi u celoj Srbiji

Danas se spremite sneg i poledicu, najnovija je meteorološka najava Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Pred nama je, tokom ove nedelje, pravi temperaturni rolerkoster, jer ćemo već u sredu i četvrtak imati temperature od čak 20 stepeni, da bi za vikend došlo no novog obrta!

Vremenska prognoza za danas popodne za Srbiju

"U toku popodneva oblačnost s kišom sa severa i zapada Srbije širiće se ka ostalim krajevima zemlјe. Usled niskih temperatura, kiša će se lokalno lediti na tlu po kotlinama zapadne i jugozapadne Srbije, u dolini Zapadne Morave, a predveče i na istoku zemlјe. Na planinama će padati sneg", navodi RHMZ u svojoj najnovijoj najavi objavljenoj u 14 časova.

Kako se navodi dalje, kasnije poslepodne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima kiša će preći u sneg uz stvaranje ili manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren južni, poslepodne u postepenom skretanju na severni. Najviša temperatura danas od 4 do 10 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza za utorak za Srbiju

Sutra ujutro na severu Srbije biće pretežno vedro, a u ostatku zemlјe oblačno uz prestanak snega. Tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje biće u svim krajevima. Vetar će biti slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slablјenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2 stepena Celzijusovih, a najviša od 4 do 8 stepeni Celzijusovih.

Vremenska prognoza za sredu i četvrtak za Srbiju

U sredu i četvrtak biće vetrovito i osetno toplije, a u petak ponovo sledi zahlađenje i ot sa snegom, najavljuje RHMZ.

"U sredu i četvrtak, 17. i 18 januara, biće vetrovito i osetno toplije uz naoblačenje. Maksimalna temperatura u većini mesta u sredu od 9 do 12 stepeni Celzijusovih, a u četvrtak od 13 do 20 stepeni Celzijusovih, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladno (do 5 stepeni). Kiša se povremeno očekuje od srede uveče. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i u planinskim predelima", navodi se na sajtu RHMZ.

Vremenska prognoza za petak za Srbiju

U petak, 19. januara sledi naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar.

Vremenska prognoza za vikend za Srbiju

Za vikend, 20. i 21. januara biće hladno uz delimično razvedravanje, samo se još u subotu u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajan sneg. Severozapadni vetar u subotu krajem dana u slablјenju, a u nedelјu u ponovnom skretanju na južni.

Od sledeće nedelje porast temperature

Početkom naredne sedmice, 22. i 23. januara sledi umereno naoblačenje i porast temperature uz košavu, navodi RHMZ.

Upaljeni meteoalarmi u celoj Srbiji

Što se tiče meteoalarma za danas, pola Srbije je u žutom, a pola u narandžastom.

Zbog snega i leda, narandžasti meteoalarm upaljen je u Zapadnoj, Istočnoj i Jugozapadnoj Srbiji i Šumadiji, što znači da se tu očekuju veće padavine i poledica, dok je u ostatku Srbije zbog iste pojave upaljen žuti alarm.

Meteoalarm za sutra

Prema trenutnim prognozama, i za sutra je upaljen meteoalarm, ovaj put žuti za celu Srbiju, takođe zbog snega i poledice.