ŠOK PROGNOZA! RHMZ upozorava na temperaturne obrte: U četvrtak do čak 20 stepeni, a onda SNEG I NAGLO ZAHLAĐENJE

Goran Mihajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kaže da nam ova nedelja donosi nagle promene temperature. Za četvrtak je najavljeno i do 20 stepeni, ali već u petak i za dane vikenda očekuju se niže temperature, kao i kiša koja će preći u susnežicu i sneg. Otkriva i kolika je temperatura vode u rekama pred bogojavljensko plivanje.

Mihajlović navodi da će ove nedelje biti toplije u odnosu na prethodnu, a najtopliji dani će biti sreda i četvrtak kada se maksimalna temperatura u većini mesta očekuje između 11 i 16 stepeni.

- Ono što će takođe biti karakteristika ove sedmice jeste dinamična atmosfera koja će doneti brze promene. Već danas, posle relativno toplog vremena u odnosu na godišnje doba, imaćemo zahlađenje. Kiša bi u toku noći prešla u susnežicu i sneg najpre u Vojvodini, a zatim i u drugim mestima. Utorak bi bio nešto hladniji, a onda od srede, četvrtka toplije, pa ponovo hladnije - objašnjava Mihajlović iz RHMZ.

Brze temperaturne promene

Ističe da je upravo ta brza promena temperature karakteristika vremena ove nedelje. Najavljuje i slab prizemni mraz.

- Ovog jutra imamo jutarnje temperature u Vojvodini između 0 i 2 stepena, ali na samom tlu imamo negativne temperature, dok u ostalim krajevima Srbije ima slabog, a ponegde i umerenog mraza, jer je minus 5 neka granica za tu karakteristiku umerenog mraza - dodaje Mihajlović.

Za danas je u nekim krajevima zemlje najavljena kiša koja će se lediti pri tlu.

- Upravo ledena kiša je karakterisana kao opasna meteorološka pojava i u tom smislu svakako zahteva naš oprez i prilagođavanje aktivnosti, s obzirom da ovog jutra prema poslednjim podacima nema padavina, tako da nemamo ledene kiše. Ali tokom jutarnjih sati biće uslova pre svega u istočnim, centralnim i delom zapadnim krajevima gde su jutarnje temperature negativne, ta kiša u dodiru sa prehlađenim i hladnim tlom bi se ledila i to je ono što uvek zahteva oprez, posebno u saobraćaju - objašnjava Mihajlović.

Savetovao je građane da ako ne moraju napolje, sačekaju da otopli u toku dana, tako da se kiša koja će padati u toku dana neće lediti.

U četvrtak i do 18 stepeni

Za četvrtak je najavljeno i do 18 stepeni. Na pitanje da li je to otopljenje samo blagi predah između dva ledena talasa, Mihajlović kaže da je dinamična nedelja pred nama kada je reč o temperaturi, ali da nam na kraju nedelje sledi ponovno zahlađenje.

- U petak i za dane vikenda očekuju se niže temperature, kiša koja će preći u susnežicu i sneg. Tako da u subotu i nedelje slab sneg na području Srbije, a već tokom naredne sedmice bi maksimalna temperatura bila između 3 i 7 stepeni, što je oko proseka za ovo doba godine - dodaje Mihajlović.

RHMZ: Česte temperaturne oscilacije ove nedelje

RHMZ je i na svom sajtu najavio da se tokom ove nedelje očekuju česte temperaturne oscilacije.

U sredu i četvrtak vetrovito i osetno toplije, a u petak zahlađenje sa snegom

U sredu i četvrtak (17 - 18.01.) vetrovito i osetno toplije uz naoblačenje. Maksimalna temperatura u većini mesta u sredu od 9 do 12 stepeni Celzijusovih, a u četvrtak od 13 do 20 stepeni Celzijusovih, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladno (do 5 stepeni Celzijusovih). Kiša se povremeno očekuje od srede uveče. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i u planinskim predelima.

U petak (19.01.) naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Počeće da duva jak severni i severozapadni vetar.

Za vikend (20 - 21.01.) hladno uz delimično razvedravanje, samo se još u subotu u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajan sneg. Severozapadni vetar u subotu krajem dana u slablјenju, a u nedelјu u ponovnom skretanju na južni.

Početkom naredne sedmice (22 - 23.01.) umereno naoblačenje i porast temperature uz košavu.

Bioprognoza za ponedeljak

Što se tiče bioprognoze da danas, ona glasi:

"Biometeorološke prilike će nepovolјno uticati na većinu hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Kao meteoropatske reakcije mogu se javiti reumatski bolovi, poremećaji sna i glavobolјa. Pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju", navodi se na sajtu RHMZ, a cela Srbija je označena tužnim emotikonom, što znači da će vreme danas uticati na mnoge.

Bioprognoza za utorak

Sutra je situacija malo bolja, odnosno smajli nije ni srećan ni tužan.

"Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih osoba. Oprez se savetuje srčanim, cerebrovaskularnim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Smanjenje radne sposobnosti i depresija su očekivane meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija".

Naglo topljenje snega na planinama

Kada je reč o snegu na planinama, Mihajlović kaže da će visoke temperature najavljene za ovu nedelju i pojačan južni i jugozapadni vetar uticati na naglo topljenje snega.

- Svakako će ga ostati na visokim planinama, poput Kopaonika i Stare planine, tako da skijaši ne treba da brinu, ali u sredu i četvrtak doći će do naglog topljenja snega i smanjenja snežnog pokrivača. Već u petak sledi zahlađenje i u subotu i nedelju će ponovo planinama doneti manje povećanje snega - naglasio je Mihajlović.

Kolika je temperatura vode u rekama pred Bogojavljenje



U petak, 19. januara, na Bogojavljenje pliva se za časni krst na našim rekama. Navodi da je trenutna temperatura vode što se tiče većih reka negde između 4 i 6 stepeni.

- Tisa je oko 3 stepena, Dunav i Sava su između 4 i 6 stepeni. Pozitivno je, neće biti onako baš ledeno, mada je uvek u januaru i za Bogojavljenje hladno za plivanje i to svakako nisu oni letnji uslovi - dodaje Mihajlović.

Ukazao je da je u petak prognozirana maksimalna temperatura između 4 i 10 stepeni, tako da neće biti previše hladno.

- I temperatura vode nije previše niska i u tom smislu, s obzirom da je januar, možemo reći da će biti ipak relativno povoljni uslovi za plivanje - ističe Mihajlović.

Kakvo vreme donosi kraj januara

Govoreći o tome kakvo nam vreme donosi sam kraj januara i početak februara, Mihajlović navodi da što se tiče kraja januara, ne očekuju se ovako niske temperature kao što smo imali prethodne nedelje.

- Negde bismo imali jutarnje mrazeve, tj. negativne temperature u jutarnjim satima, ali maksimalna temperatura bi se u tih poslednjih sedam dana januara kretala između 4 i 8 stepeni, tako da bismo imali relativno prijatno vreme za kraj januara. I dan je polako duži, s obzirom da smo već mesec dana iza onog najkraćeg dana i najduže noći, tako da ćemo u onim sunčanim danima već osetiti i taj efekat malo dužeg dana, s obzirom da je već između pola sata i sat duža obdanica - naveo je Mihajlović.

Prema zvaničnim podacima 2023. godina bila je najtoplija godina u istoriji. Mihajlović napominje da taj podatak svakako ide u prilog tome da postoji opšti trend, jer ne samo što smo imali prethodnu godinu kao najtopliju, već je prevaziđen rekord iz 2016. godine.

- Tako da smo u poslednjih desetak godina već dva puta imali prevazilaženje rekorda i to je ono što možda više treba da ukaže na neku našu ne zabrinutost, ali u svakom slučaju oprez i dalju aktivnost u smislu prilagođavanja promenama i porastu temperature - zaključio je Mihajlović gostujući na RTS.

