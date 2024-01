SNEG PADA U BEOGRADU! Oglasio se RHMZ s najnovijom najavom - Evo da li će se zadržati

Sneg, koji je najavljen u Srbiji za noć pred nama, počeo je da pada u Beogradu, a trenutna temperatura iznosi tek jedan stepen.

Istovremeno, na severu Srbije kiša je prešla u susnežicu i sneg, izuzev jugoistoka Banata. Trenutne temperature u većini Srbije variraju od 0°C na severu do 6°C na jugoistoku. Na Zlatiboru i u Sjenici zabeležene su temperature od 3°C, dok je na Kopaoniku izmereno -1°C.

Kako stvari stoje temperatura će u toku noći skočiti na dva stepena, pa samim tim slab sneg neće moći da se zadrži, ali se svim vozačima savetuje da zbog klizavog kolovoza povećaju opreznost u vožnji.

Snežnu padavinu je najavio ranije danas RHMZ.

"U toku večeri oblačnost sa snegom sa severa i zapada Srbije širiće se ka ostalim krajevima zemlje uz stvaranje povećane visine snežnog pokrivača. Tokom večeri i noći na teritoriji Beograda slab sneg.", stoji na sajtu RHMZ.

Utorak

"U utorak (16.01.) ujutro na severu Srbije pretežno vedro, a u ostatku zemlje oblačno uz prestanak snega. Tokom dana bez padavina uz delimično razvedravanje u svim krajevima. Vetar slab do umeren, na istoku Srbije povremeno jak, zapadni i severozapadni, posle podne i uveče u slabljenju i skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 2 °S, a najviša od 4 do 8 stepeni Celzijusa", piše na sajtu.

U sredu i četvrtak osetno toplije i vetrovito, u petak sneg

"U sredu i četvrtak (17 - 18.01.) vetrovito i osetno toplije uz naoblačenje. Maksimalna temperatura u većini mesta u sredu od 9 do 12 °S, a u četvrtak od 13 do 20 °S, osim u Timočkoj Krajini gde će se zadržati hladno (do 5 °S). Kiša se povremeno očekuje od srede uveče. Duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u planinskim predelima", piše na sajtu RHMZ.

Kako se dalje navodi, u petak (19.01.) naglo zahlađenje uz prelazak kiše u sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Kako piše na sajtu, počeće da duva jak severni i severozapadni vetar.

Za vikend hladno uz delimično razvedravanje

"Za vikend (20 - 21.01.) hladno uz delimično razvedravanje, samo se još u subotu u brdsko-planinskim predelima očekuje kratkotrajan sneg. Severozapadni vetar u subotu krajem dana u slabljenju, a u nedelju u ponovnom skretanju na južni.", piše na sajtu.

Početkom naredne sedmice (22 - 23.01.) umereno naoblačenje i porast temperature uz košavu, završava se objava na RHMZ.

Sneg uveliko pada širom Srbije

Na društvenim mrežama dele se snimci sa puteva u Srbiji, na kojima se vidi kako uveliko veje sneg i otežava uslove u saobraćaju.

Apeluje se da vozači prilagode vožnju uslovima na putu.

Lančani sudar dogodio se, pretpostavlja se usled snežnih padavina, na autoputu Beograd-Novi Sad kod Stare Pazove.