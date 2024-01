UDOVICA OLIVERA IVANOVIĆA PORUČILA: Sigurna sam da ćemo doći do istine i otkriti ko je Oliveru oduzeo život (FOTO)

Udovica lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija i pravda" Olivera Ivanovića koji je ubijen pre šest godina u Kosovoskoj Mitrovici, Milena Popović izjavila je danas da je apsolutno sigurna u to da će jednog dana doći do istine i da će se otkriti ko je 16. januara 2018. godine Oliveru oduzeo život.

Popović je nakon pomena svom bivšem suprugu u Hramu Svetog Save navela da ni posle punih šest godina ni ona, ali ni bilo ko drugi nemaju odgovor na pitanje zašto je 16. januara 2018. godine u 8.15 časova ubijen Oliver Ivanović sa šest hitaca ispred sedišta svoje stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice.

"Apsolutno sam sigurna u to da ćemo do istine jednog dana doći i da ćemo otkriti ko je tog 16. januara Oliveru oduzeo život", istakla je ona.

Navela je i da istraga tapka u mestu i da joj se čini da što više vremena prolazi, da se ceo postupak vraća unazad.



"Ja sam smatrala da će nam onog dana kad se to desilo, biti potreban sat, dan ili eventualno mesec da dođemo do imena Oliverovih ubica. Međutim, vreme me je demantovalo, eto i šest godina nakon toga postoji optužnica koja je traljava, optužnica koja se menja nekoliko puta, neka lica koja se pominju, ali apsolutno ništa konkretno i ništa od onoga što nas isključivo zanima, a to jeste ko su ubice, pre svega nalogodavci", navela je Popović.

Dodala je da ne može da tvrdi da postoji opstrukcija u istrazi u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, ali da je očigledno da nešto ne ide kako treba.

"Prosto je neshvatljivo da mi ni posle šest godina ne možemo da dođemo do imena nalogodavaca, tu najviše verujem državi Srbiji, ali država je na neki način limitirana zato što nemaju saradnju od albanske strane", rekla je ona.



Objašnjava da je istraga u toku i da traje šest godina, ali da se boji će trajati još mnogo godina.

"Kao što sam rekla, svi oni treba da znaju da istina ne može da se sakrije i da sam ja apsolutno sigurna u to da ćemo mi jednoga dana otkriti ko je Olivera ubio", rekla je Popović.



Istakla je da se za ovih šest godina zloupotebljavalo ubistvo Olivera Ivanovića u političke svrhe.

"Danas je najočitiji primer toga, ja sam sa svojim sinom u miru i tišini obeležila godišnjicu njegovog stradanja, a svako podsećanje danas na ovu tragediju koja je mimo crkve, mimo groblja, je zloupotreba stradanja jednog čoveka i tragedije jedne porodice", rekla je ona.