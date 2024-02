MISTERIJA DUGA ŠEST GODINA: Kik bokser izrešetan sa 13 hitaca ispred zgrade, ubijen na svoj ROĐENDAN!

Mladi kik-bokser Nikola Jović (23) iz Leskovca ubijen je 21. februara 2018. godine u naselju Dubočica. Ni šest godina kasnije nije poznato ko mu je oduzeo život.

Nikola je, navodno, ubicu poznavao. Oko dva sata posle ponoći je sa njim razgovarao u parkiću pre nego što su odjeknuli pucnji. Pronađen je bez gorenjeg dela odeće, pa se smatralo da bi to moglo da ukaže i na to da je, pre nego što je izvučeno oružje, došlo do fizičkog sukoba ubice i žrtve.

Nikola je ubijen na svoj rođendan. On se tada vraćao iz grada, a napadač ga je, kako se sumnja, čekao ispred zgrade u kojoj je stanovao, a njegovo telo pronađeno je oko sto metara dalje u Ulici Čedomira Jovanovića. Pogođen je sa više hitaca iz vatrenog oružja. Pretpostavlja se da je pokušao da pobegne ili da potraži pomoć, ali je ubrzo pao i podlegao povredama.

Ranjen je najpre u nogu, a potom je u njega ispaljeno još šest hitaca.

Meštane je probudila pucnjava, a ujutru su videli telo mladića na ulici.

- Gledala sam televiziju i čekala sina iz grada. Čula sam jedan, a potom još tri uzastopna pucnja. Neko je počeo da viče: "Upomoć, ubistvo!" Kada sam izašla na prozor, taj vapaj se ponovio i dolazio je iz pravca ulice u kojoj su pronašli Nikolu. Verovatno je on tražio pomoć, ali mi se taj glas učinio mnogo stariji i hrapaviji od njegovog - ispričala je komšinica u vreme ubistva.

"Ko je ubio Nikolu sa 13 metaka?"

Nikola se nekoliko sati pre nego što je ubijen video sa ocem. Pozvao ga je telefonom i došao do njega na benzinsku pumpu gde je sedeo sa društvom.

- Nisam primetio ništa neobično. Bio je veseo i dobro raspoložen. Čestitao sam mu rođendan i dao mu 2.000 dinara. Bio je tu sa jednim drugom. Kratko su se zadržali i onda su otišli - rekao je te 2018. godine Nikolin otac Rade, koji nije ni slutio da je to poslednji put da vidi sina živog.

Nikolina porodica i dalje ne zna ko je ubica. Pre nego što je ubijen, posetio je i majku i pričali su o proslavi njegovog rođendana.

- Dečko je bio bokser, zdravo dete, odličan učenik u školi, iskreno bio naklonjen crkvi, veri, drugarima. Pre nego što se desilo ubistvo, bio je kod mene. Njegov otac i ja ne živimo već dugo zajedno. On je došao i pravili smo planove za njegov rođendan. Kasnije je otišao do grada i negde posle 12 sati, našao se sa ocem, koji je sedeo sa kolegama, na pumpi, gde mu je otac čestitao rođendan i dao mu 2.000 dinara da popije piće. Tada se Nikola pozdravio sa svim tim kolegama žandarmima, a zatim odlazi u klub sa drugom na piće - ispričala je Jadranka Jović pre tri godine u gostovanju na televiziji Pink.

Ona je tvrdila da je u Nikolu ispaljeno 13 metaka i da se 12 minuta borio za život. Kako je ispričala, relo je pronašla policija nakon što su stanari prijavili da su čuli da neko doziva pomoć.

- Nikola je pokušao da pobefne ka tri pripadnika žandarmerije koji su bili u blizini, ali je pucanje na njega nastavljeno. Ubica ga je pogodio sa šest metaka dok je bežao, dok je naknadno 7 metaka ispalio iz daljine, kada je Nikola pao. Onda, nestaju Nikolin sat, patike, jakna. Verujem da je to namerno sklonjeno, jer tu su dokazi. Kada je ranjen bio je svestan, skinuo je majicu i vezao ranu. Jedino želim da saznam istinu, ko je ubio Nikolu sa 13 metaka? Neka mržnja je u pitanju, ja to mislim. Za njega jedino lošu reč može da kaže neko ko ga nije poznavao. Nikada nismo imali probleme. Ubijen je baš na rođendan - rekla je majka tada.

Ko je bio Nikola Jović? Brojne kontradiktornosti pratile su i život Nikole Jovića. Dok ga jedni opisuju kao veselog i druželjubivog mladića, drugi kažu da se zbog svoje bahatosti mnogima zamerio. Prema nezvaničnim infomacijama, imao je policijski dosije zbog nasilničkog ponašanja i ugrožavanja sigurnosti. O tome su govorili i njegovi poznanici i komšije. - Trenirao je borilačke veštine i osvajao medalje i pehare. Tome se najviše radovao. Kao i svi mladi voleo je izlaske i provod. Radovao se i proslavi rođendana zakazanoj u jednoj od leskovačkih kafana, ali je nije dočekao - rekao je jedan od Nikolinih prijatelja. Nikola Jović je nešto manje od godinu dana pre ubistva hapšen jer je policija u automobilu u kom je bio sa drugom pronašla narkotike. Imao je i sukob sa pripadnicima privatnog obezbeđenja ispred diskoteke u centru grada, a mediji su o njemu pisali kada je na proslavi mature, navodno, bez ikakvog povoda dobio batine.