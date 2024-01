EPS račune za decembar dostavlja u papirnoj formi: Evo do kada treba da izmirite obaveze

Do plaćanja računa za potrošenu električnu energiju za poslednji mesec prošle godine ostalo je više od 10 dana, dostava je već započela, a ovoga puta računi će svi dobiti u papirnoj formi, kažu u Elektroprivredi Srbije, ukazujući da je rok za decembarskog računa plaćanje 29. januar.

Razlog za to je problem s uvidom u račune elektronskim putem, preko Portala "Uvid u račun", te je zbog toga u EPS-u i doneta odluka da se za potrošnju u decembru računi svima dostave na kućne adrese. Na taj način, ukazuju u EPS-u, svim potrošačima/kupcima biće omogućeno da na vreme prime račune za električnu energiju i na vreme izmire svoje finansijske obaveze.

Da podsetimo, EPS-ov IT sistem nedavno je pretrpeo hakerski napad, zbog kojeg je bio van funkcije, a to je dovelo i do toga da mnogi potrošači nisu na vreme dobili račune za utrošenu struju za novembar prošle godine. Iz EPS-a je preporučeno da se ta obaveza plati na osnovu potrošnje iz prethodnog meseca i da će to obezbediti popust na redovno plaćanje, a rok plaćanja računa bio je nešto duži od uobičajenog.

IT sistem EPSa-a postepeno se vraća u funkciju, ali ne još u potpunosti, tako da potrošači/kupci koji račun za utrošenu električnu energiju plaćaju elektronski - preko Portala "Uvid u račun", trenutno ne mogu to da urade, odnosno nemaju mogućnost da pristupe informacijama o svojoj potrošnji, pa je to i razlog što će svima biti dostavljeni računi u papirnoj formi.

Iz EPS-a ukazuju da se na taj način potvrđuje posvećenost EPS-a u održavanju stabilnosti i pružanju podrške svojim potrošačima, čak i u vanrednim okolnostima, a da ova situacija pokazuje koliki je značaj sigurnosti i zaštite IT sistema, posebno u sektoru koji je od vitalnog značaja za svakodnevno funkcionisanje društva. Takođe, naglašava se i da EPS preduzima mere kako bi se osigurao da se ovakvi incidenti ne ponove i da se očuva integritet sistema za isporuku električne energije.

