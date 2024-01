Zima ne posustaje! Ovo je tačna satnica kada stiže zahlađenje i prelazak kiše u sneg

U Srbiji za vikend hladno, na severu uz prestanak padavina, a u ostalim predelima još tokom subote sa snegom.

Nakon današnjeg prolećnog vremena, uz temperature i do 21°C, uz pojavu nestabilnosti nalik onim na prolećne mesece i pljuskova sa grmljavinom, uskoro sledi preokret vremena.

Petak donosi potpunu promenu sinoptičke situacije i prodor hladnog fronta, koji će nas vratiti u zimu.

U Srbiji u petak oblačno sa kišom. Ujutro i pre podne u severnim i zapadnim predelima Srbije i to prvo u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije očekuje se jače zahlađenje i prelazak kiše u sneg, uz jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 10°C, potom u osetnijem padu, a tokom dana biće od 0°C na severu do 14°C na jugu Srbije, potom i u tim predelima u padu na 0°C.

I u Beogradu u petak ujutro oblačno sa kišom, koja će tokom dana uz jače zahlađenje preći u sneg, uz jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura 8°C, tokom dana u padu na 0°C.

Dakle, u petak jutro će u mnogim predelima Srbije biti najtopiji deo dana, a sredinom dana hladni front "podeliće" Srbiju na dva dela, jer će na severu padati sneg i biti 0°C, a na jugu kišovito, uz 14°C, pri čemu će hladni front i ovim predelima doneti zimsko vreme do večeri.

U Srbiji za vikend hladno, na severu uz prestanak padavina, a u ostalim predelima još tokom subote sa snegom. Maksimalna temperatura od 0 do 5°C, u Beogradu do 3°C. Sledeće sedmice toplije, uz porast temperature vazduha.

