ZAVEJAN BEOGRAD! Posle temperature od 22 stepena, prestonica se ZABELELA: Sneg prekrio ulice, a evo kakvo nas vreme očekuje sutra (FOTO+VIDEO)

Najavljeno pogoršanje vremena stiglo je večeras i u Srbiju, a sneg je već uveliko okovao Beograd. Temperatura kako odmiče dan, obično raste, ali se danas dešava potpuno suprotno - jutro je danas bilo najtopliji deo dana, a temperatura iz sata u sat drastično pada!

Srbiju je večeras zahvatilo pravo zimsko zahlađenje, a sneg koji snažno veje već od 19 sati napravio je kolaps na auto-putu Miloš Veliki.

Na Banovom brdu se takođe formirao snežni pokrivač.

Snega ima i na Voždovcu. Kao što se vidi, automobili u Ulici Vojvode Stepe su zajevani.

Posle 22 stepena juče - danas u Srbiji sneg

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Posle 22°C i grmljavina juče, danas u dobrom delu severnog i centralnog pojasa Srbije sneg! Najobilniji će biti na jugozapadu, jugu i zapadu Srbije - navodi se na instagram stranici "hailz_srbija".

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Kako prenosi već pomenut instagram profil, sneg konkretnijeg intenziteta je počeo da pada na teritoriji Beograda. U centru grada će se meriti nekoliko cm svežeg snega.

- Večeras će biti oblačno vreme i osetno hladnije, u većem delu sa snegom, na jugu i istoku Srbije sa kišom, koja će u kasnijim večernjim satima i u toku noći preći u sneg uz istovremeni prestanak padavina na severu. Očekuje se mestimično stvaranje manjeg snežnog pokrivača - stoji u RHMZ najavi.

Sutra na severu zemlje razvedravanje

Kako su meteorolozi ranije najavili, sutra na severu Srbije sledi razvedravanje, a u ostalim krajevima zemlje biće oblačno sa snegom uz stvaranje ili povećanje snežnog pokrivača, naročito u planinskim predelima, gde se očekuje od 10 do 30 centimetara novog snega. U nižim predelima manji snežni pokrivač. Padavine će do sredine dana prestati u zapadnim i centralnim krajevima, a do uveče i na jugu Srbije. Vetar će biti u slablјenju.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: