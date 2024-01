DANIJEL NIJE PROPAO U ZEMLJU, ZAVRŠIO JE IZA REŠETAKA: Otkriveno šta se dešava sa vozačem iz Srbije i zbog čega je u PRITVORU

Profеsionalni vozač Danijеl Ćеsal (43) iz Vršca za kojim se tragalo od 16. januara u Švedskoj, kada je poslednji put viđen u svom kombiju, pronađen je i nalazi se u pritvoru u Geteborgu zbog krijumčarenja droge, tvrdi njegov prijatelj!

Inače, vest da je profesionalni vozač iz Vršca nestao na društvenim mrežama objavili su njegovi prijatelji koji us molili sve da im se obrate i pomognu im ukoliko imaju neke informacije o njemu. Takođe, oni su u toj objavi koja se masovno delila na mrežama objavili da je on poslednji put viđen 16. januara na putu iz Geteburga ka Malmeu. Naveli su da je tada poslednji put snimljen na benzinskoj pumpi.

- Danijel se nalazi u pritvoru u Geterborgu! Nije propao u zemlju kao što su svi mislili i objavili, nažalost istina je drugačija. Nema nikakve misterije - navodi prijatelj Danijela Ćesala i dodaje:

- On je lišen slobode kada je švedska policija u njegovom kombiju beogradskih tablica pronašla veću količinu droge. Navodno, utvrđuje se da je on radio za jednu švedsku bandu koja se bavi krijumčarenjem droge. Sumnja se da je on samo bio prevoznik, s obzirom da je imao uredne papire i dokumentaciju da se slobodno kreće iz mesta u mesto, kao i da prelazi granice. Mislio je da je bezbedan i da neće biti na meti policije.

Operativnim podacima istražitelji iz Švedske dobili su informaciju da se u kombiju nalazi droga.

- Navodno, Danijela je presrela policija i detaljnim pretresom utvrdila da se u kombiju nalaze paketi sa drogom. Ćasal je proveo tri dana u pritvoru, a sada se nalazi u istražnom pritvoru gde treba da bude dve nedelje - objašnjava i tvrdi njegov prijatelj i dodaje:

- Ono što sam ja saznao jeste da mu je dodeljen advokat po službenoj dužnosti.

