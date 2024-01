MISTERIJA VRELE RUPE U ZEMLJI KOD POŽEGE NE PRESTAJE DA INTRIGIRA: Arheolozi tvrde samo jedno! Meštani DIGLI CENU zemljišta

Misterija vrele rupe kod Požege ne prestaje da intrigira javnost, nižu se nagađanja o poreklu i svojstvu vrele vode koja izbija iz zemlje, neki kažu i da je i lekovita... Ono što je sigurno, to je da ovaj prirodni fenomen sve ostavio u čudu.

Ključanje vode iz podzemnog izvora u Visibabi prijavljeno je komunalnom preduzeću u Požegi. Izmerena je temperatura, koja je prelazila 100 stepeni. Gejzir je utihnuo, voda u tom izvoru sada ima temperaturu oko šezdeset stepeni, ali priča o čudnoj rupi ne prestaje.

„Daljim raskopavanjem ove jame, ustanovili smo da postoji jedna cev, kao neki vid bušotine. I cev je nedefinisanog porekla. Ne možemo da kažemo od kog je materijala i znamo da kada se proveri, da je preko dva metra dubine“, navodi Miljanka Filipović, JKP „Naš Dom“ Požega.

Arheološkim nalazima utvrđeno da se tu nalazio rimski municipium!

Na širem području Visibabe ranije u arheološkim iskopavanjima utvrđeno je da se tu nalazio rimski municipium, koji je upravljao prostorom koji je sezao i do Crne Gore. Izraz municipium u rimskoj državi koristio se za takozvanu drugu klasu gradova, čiji je status bio ispod kolonija. „Uglavnom vidimo po Srbiji da se vezuju za tradiciju Rimljana i banje. Oni su očigledno vodili računa gde prave svoja naselja, kao i o pristupačnosti puteva, prirodnim uslovima, toplim vodama za grejanje... Ovde se nalaze čak i ostaci kupatila u nekom ranovizantijskom ili poznorimskom periodu. To je evidentirano negde krajem 20. veka. Ali je ostalo samo kao jedna vrsta sondaže“, priča istoričar Miloš Jovanović. Moguće je da od tada datira i sondiranje izvora u Visibabi, a komunalno preduzeće je u savremenoj laboratoriji izvršilo ispitivanja vode. „Takođe smo ustanovili i prisustvo nekih minerala, poput kalijuma. Takođe, tu su i povećane vrednosti kalcijuma, magnezijuma, gvožđa. Ustanovili smo i povećano prisustvo hlorida, što može biti pokazatelj termalne vode koja takođe može biti lekovita. Još uvek to ne znamo, ali pretpostavljamo“, naglašava Sanja Cvetić iz JKP „Naš Dom“ Požega. U požeškom kraju prisustvo geotermalnih voda utvrđeno je i na drugim lokalitetima, ali zbog nedostatka novca ti prirodni resursi toplotne energije i lekovitosti nakon Rimljana nisu iskorišćeni.