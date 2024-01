Nastavljeno suđenje reditelju i glumcu Draganu Bjelogrliću Antonijević svedočio na sudu

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu danas je saslušanjem oštećenog reditelja Predraga Antonijevića nastavljeno suđenje reditelju i glumcu Draganu Bjelogrliću za nasilničko ponašanje prema Antonijeviću 23. avgusta 2021. godine u Nišu.

Antonijević je danas detaljno opisao događaj i naveo da je on, nakon nekoliko udaraca koje mu je zadao Bjelogrlić, prišao okrivljenom, zgrabio ga, a potom su zajedno pali te su se “guškali na podu”. On je, odgovarajući na pitanja sudije, istakao da nije bilo udaraca na podu. Oštećeni tvrdi da pre napada nije provocirao Bjelogrlića, kako je on to naveo u svojoj odbrani, kao i da mu je okrivljeni prvi udarac zadao s leđa. Pričajući o njihovom odnosu, Antonijević je rekao da su oni bili u korektnim odnosima, sve dok oštećeni nije prijavio da mu je Bjelogrlić, putem mejla, ponudio mito. Bjelogrlić je u više navrata negirao da je on poslao pomenuti mejl. Sud je Bjelogrlićevom braniocu Goranu Draganiću odbio pitanje Antonijeviću - zbog čega je to prijavio tek četiri godine nakon pristizanja mejla, a u trenutku kada je tražena smena direktorke Filmskog centra Srbije. Antonijević je na 11 pitanja drugog branioca Jugoslava Tintora odgovorio “pogledajte snimak” ili “ima na snimku” . Odgovarajući na pitanja sudije, Antonijević je rekao da se pridružuje krivičnom gonjenju i da ističe imovinsko pravni zahtev. Suđenje se nastavlja 14. marta kada bi trebalo da puste snimak nadzornih kamera iz hotela. Bjelogrlićev branilac Tintor je novinarima ispred suda rekao da se danas na suđenju prvi put čulo ono što je bitno, a to je “da Antonijević nije žrtva kako se predstavlja”. "Antonijević je prvi put potvrdio da je Bjelogrlića zgrabio, što je prvo javno priznanje 'žrtve' Predraga Antonijevića", naveo je advokat. Tintor je dodao da je Antonijevićevim odgovorima na pitanja odbrane raščlanjen taj događaj i da to što je on potvrdio da je nasrnuo na Bjelogrlića daje ovom slučaju novu dimenziju i pokazuje da je bio uzajaman obračun, a ne da je Bjelogrlić tukao Antonijevića koji se branio. Bjelogrlić je u svojoj odbrani detaljno opisao odnos njih dvojice, tvrdeći da ga Antonijević napada godinama, te da je sukob u Nišu posledica toga. Istraga u ovom slučaju sprovedena je u Nišu, ali je nakon podizanja optužnog predloga protiv Bjelogrlića Osnovni sud u Nišu zatražio da se predmet delegira beogradskom sudu, što je Vrhovni kasacioni sud (VKS) odobrio iz razloga procesne celishodnosti, pošto su i optuženi i oštećeni, kao i branilac i svedoci svi iz Beograda. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podnelo je 26. novembra 2021.godine sudu optužni predlog protiv Bjelogrlića jer je 23. avgusta 2021. godine u ranim jutarnjim časovima više puta po glavi udario reditelja Predraga Antonijevića u niškom hotelu "Ambasador". Bjelogrlić je optužen za krivično delo nasilničko ponašanje, a tužilaštvo traži od suda da mu izrekne kaznu zatvora od šest meseci, rekao je ranije za Tanjug portparol tužilaštva Ivan Marković. Bjelogrlić je na saslušanju u tužilaštvu priznao izvršenje krivičnog dela i izrazio žaljenje. Oba reditelja našla su se u Nišu zbog manifestacije 56. Filmski susreti.