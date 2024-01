AMERIČKI MODEL U SRPSKIM ŠKOLAMA! Suspenzija đaka od 5 do 20 dana, a to ovako izgleda u praksi! Šta za to vreme radi kažnjeni đak

Prosveta u Srbiji dobila je novo ruho, uvedene su mnogobrojne mere koje služe da decu odvrate od pravljenja problema u školama i okrenu ih ka učenju.

Sada, kada je ocena iz vladanja ušla u prosek, na leđima učitelja, nastavnika i razrednih starešina mnogo je više obaveza i odgovornosti, a deca koja ne poštuju nova pravila mogu se suočiti čak i sa suspenzijom do 5 do 20 dana.

Podsetimo, razredne starešine dobile su zaduženja da vode evidenciju o svojim učenicima kako bi lakše doneli ocenu iz vladanja, koja je sada brojčana i ulazi u prosek. Na ovaj način oni će moći i mnogo lakše da obaveštavaju psihologe, pedagoge i roditelje o tome šta se dešava sa detetom.

Mnogima je, ipak, najintrigantnija odluka o uvođenju suspenzije đaka na period od 5 do 20 dana. Iako ovaj model već skoro pola veka funkcioniše u SAD, ali i mnogim drugim zemljama, postavlja se pitanje kako će ova mera koja je stupila na snagu biti primenjena u Srbiji.

“Suspenzija za treći nivo nasilja”

- To što je učenik suspendovan sa nastave njemu se ne računa kao neopravdan izostanak. To su opravdani izostanci, ali se u napomeni piše da je učenik udaljen sa nastave zbog trećeg nivoa nasilja. Treći nivo nasilja su narkomanija, može biti i tuča, i nema veze da li je prvi ili drugi put učenik napravio incident. Ako je to treći nivo nasilja, tada se propisuju ova udaljavanja iz škole na 5 ili najviše 20 dana. Uporedo sa tim vodi se i disciplinski postupak protiv učenika - kaže za Blic Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.

On objašnjava da će se disciplinskim postupkom doneti odluka o tome šta će dalje biti sa učenikom.

- Tu nema smanjena ocene iz vladanja, ali na to može da utiče disciplinski postupak. Disciplinskim postupkom će se doneti odluka o tome da li će učenik dobiti jedan iz vladanja, da li ide isključenje i prebacivanje u drugu školu - ističe on.

“Učenik će imati onlajn nastavu” Prvi put ocene iz vladanja ušle su u prosek na ovom polugodištu. - Ova ocena je sada brojčana i ulaziće u prosek od drugog razreda. Na osnovu njih, ali i opšteg ponašanja deteta, razredni je dužan da aktivira psihologa i pedagoga, ali i roditelje, jer se bez neposrednog kontakta sa roditeljima ne može ništa konkretno rešiti - kaže Darko Eger, direktor OŠ “Kneginja Milica”.

On se osvrnuo i na meru suspenzije učenika, rekavši da u ovoj školi još uvek nisu imali takav slučaj.

- Mi još uvek nismo imali nikakvo udaljavanje sa nastave, a svi nastavnici pozdravili su pooštravanje vaspitno-disciplinskih mera. Ova mera primenjivaće se kada imamo situacije koje dovode decu u opasnost, i tada je neophodno učenika suspendovati zato što svako zadržavanje može da dovede ostalu decu u opasnost - objašnjava Eger.

Prema njegovim rečima, suspenzija sa nastave ne znači da dete neće morati da uči.

- Učenik će imati nastavu na taj način što će se dodatno angažovati putem onlajn modela ili tako što će mu nastavnici donositi kući šta da uči. Učenik koji bude suspendovan svakako će imati i meru pojačanog vaspitnog rada, i to mora da prethodi izricanju bilo koje mere - ističe za “Blic” Eger.

Nastavnici “za”, roditelji podeljeni On se osvrnuo i na to da li se usled suspenzije pokreće i disciplinski postupak. - Disciplinski postupak pokreće se da bi se utvrdilo šta se tačno desilo, i on može da se okonča ako se ne utvrdi ništa sto je inkriminisano kao razlog ta pokretanje - napominje Eger. Na pitanje kada će se videti kakav je uticaj ovih novih mera u prosveti, on napominje da je još uvek rano govoriti o tome, i pohvalio je ove mere. - Mora malo vremena da prođe da bi se videlo kakve to posledice ima. Mere u obrazovanju se vide na dugi rok, tu nema rezultata za mesec, dva, tri. Potrebno je da prođe mnogo više vremena. Reakcije roditelja su kao i uvek podeljene. Oni roditelji čija deca prave probleme nisu baš zadovoljni, a nasuprot njih, roditelji čija deca ne prave probleme se ne bune - napominje Eger.

“Suspenzija đaka je poslednji korak”

Aleksandar Markov, direktor Foruma beogradskih gimnazija za “Blic” je komentarisao uvođenje novih mera u školama rekavši da ocena iz vladanja godinama unazad ulazi u prosek srednjoškolcima. On je dodao da “mera suspenzije od 5 do 20 dana mora da se primenjuje tako da učenicima predstavlja način da preispitaju sopstvene postupke”.

- Ona se izriče samo u slučajevima nekih težih povreda poput pretnji da će neko učenik pobiti celu školu ili slično. To je poslednji korak pre isključenja iz škole. Ne može se to doživeti kao ostrakizam, jer to nije nikako, već prilika da učenik razmisli šta je uradio, da popravi svoje ponašanje. Ako ne može da se popravi posle svega, onda je upitno da li mu je mesto školi ili u nekoj drugoj instituciji - kaže Markov.

On je još jednom razbio predrasude mnogih roditelja i javnog mnjenja da će mera suspenzije biti zloupotrebljavana, to jest da će učenici praviti prestupe da bi dobili slobodne dane.

- Nije lako biti suspendovan iz škole, a to na kraju krajeva nije ni dobro za učenike, jer lako mogu da završe na razrednom ispitu. Ako se kumulativno zbroje opravdani izostanci i ima ih više od jedne trećine, učenik mora da ide na razredni ispit, a u slučaju da ima toliko neopravdanih on se isključuje iz škole - napominje Markov.

On je pohvalio i to što je osim suspenzija uvedena jedna jako bitna promena, a to je da učenik ne može da se upiše u drugu školu tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka.

- To je do sada bio najčešći način da učenik promeni školu, a zakon je takav da druga škola ne može da nastavi da vodi taj postupak. Sada se ta mogućnost isključuje, i učenik ne može da izbegne kažnjavanje ako je počinio težu povredu - ocenio je Eger.

Prema njegovim rečima, iako su ove mere dobre, dodaje da je potrebno delovati proaktivno.

- Ne smemo da čekamo da se nešto desi pa da reagujemo. Sve ove mere došle su kao iznuđena rešenja jer se desio masakr u “Ribnikaru”. Ove mere smo predlagali još 2020. godine, i da se nešto uradilo možda ne bi došlo do nekih tragičnih događaja koje su obeležile srpsko obrazovanje za narednih ko zna koliko godina - naglašava Markov za “Blic”.

On dodaje da uprkos kvalitetnim merama u prosveti koje sada imamo, mnogo toga zavisi i od toga da li će i u kom intenzitetu one biti primenjene.

"Deca neće biti bez nadzora dok ne budu u školi"

Upitana šta je sa suspenzijom učenika na 5 dana kada prave probleme, ministarka Slavica Đukić Dejanović je pre par dana istakla “da deca neće biti potpuno bez nadzora u takvim situacijama”.

- Škola je u obavezi kada se nešto ozbiljnije dogodi, a vezano za jedno dete, da komunicira sa drugim institucijama. Pre svega roditeljima, sa Centrom za socijalni rad... I u svim tim okolnostima, ta povezanost svih segmenata društva je nešto što nam ipak daje garanciju, ako se svi uključe da pomognu, a ne da stigmatizuju, ne da ružno obeleže dete. Jer ne može biti da dete kad pravi male propuste ne valja, ali na te male propuste moramo reagovati i to najdobronamernije u smislu prevencije velikih neželjenih nasilnih radnji - rekla je ministarka prosvete Đukić Dejanović.

Autor: