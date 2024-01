KINESKI TRŽNI CENTAR NA NOVOM BEOGRADU GOREO I RANIJE: Tri puta vatra gutala lokale na istoj lokaciji! Pominju se 2 moguća uzroka

Kineski tržni centar na Novom Beogradu goreo je juče po drugi put, a sada kao i te 2021, pukom srećom, povređenih nije bilo, ali je pričinjena ogromna materijalna šteta! Vlasnici lokala, mahom kineski državljani, koji u ovom objektu prodaju raznu robu, juče su spasli svoje živote, ali su mnogi ostali praktično bez ičega.

Juče je čitava Ulica Jurija Gagarina u Bloku 70 bila prekrivena gustim dimom, dok je vatra uništavala sve pred sobom. Policija je dojavu o požaru dobila u 6.57 sati, kada su vatrogasci odmah poslati na teren, nakon čega se njihov broj iz minuta u minut povećavao, s obzirom na to da je nadljudska borba sa stihijom trajala više od četiri sata. U gašenju su bili angažovani i helikopteri MUP Srbije.

- Vatrogasno-spasilačka brigada Beograd dobila je u 6.57 prijavu o požaru, koji je već bio u razvijenoj fazi. Ovo je jedan veoma težak požar i pre dve godine kada je deo goreo, mi smo uspeli da spasimo više od polovine, ali ovakvi centri su puni izuzetno gorivih materija. Temperatura je bila izuzetno visoka - rekao je Luka Čaušič, načelnik Sektora za vanredne situacije.

- Po prvi put u ovako uskom gradskom jezgru angažovani su helikopteri, a vodu su zahvatali sa Save - naveo je sagovornik.

Dim i plamen kuljali su na sve strane, vatrogasci, ali i građani su se borili da dođu do vazduha i daha. Na sreću, povređenih nije bilo, iako su Kinezi, ne mareći ni za šta, trčećim korakom pokušavali da iznesu što više stvari. Ređali su igračke, dečje stvari i aparate ispred tržnog centra, a jedna od radnica stajala je sa strane sa decom, a vatra je odnela sve što su imali.

- Na posao sam došla u šest, jedan radnik je protrčao pored mene i vikao da nešto gori, tad još nije bila velika vatra, ali pošto je mnogo zapaljivih stvari ovde, velikom brzinom je zahvati ceo sprat. Ljudima su izgorele stvari, pare i sve, velika greota, ništa nije ostalo - rekla nam je radnica.

Pored policije, vatrogasaca i helikoptera, u pripravnosti je bila i ekipa Hitne pomoći, na sreću, posle požara nije bilo velikog posla za njih.

Kinezi su s mukom na licu, nakon hitnog evakuisanja, u očajanju i sa suzama gledali kako im vatra sve uništava.

- Spasavali smo šta smo mogli, ali ništa nije ostalo, sve je izgorelo - ispričala je jedna Kineskinja i sa suzama u očima podelila da su uoči proslave Kineske nove godine ostali bez ičega, i to daleko od svoje domovine.

Policija će obaviti uviđaj, nakon čega će se znati tačan uzrok požara.

- Za sada može samo da se nagađa, pogotovo što se ovako nešto ne dešava prvi put ovde. Jedni govore da je prvo došlo do eksplozije kada je jedan od radnika upalio grejalicu, drugi smatraju da je požar podmetnut - kaže naš izvor.

Požar koji je izbio juče ujutru praktično je repriza požara iz avgusta 2021. godine koji je takođe zahvatio ovaj tržni centar, međutim, ovog puta izgoreo je deo koji tada nije planuo. Pre dve godine, vatrogasci su se lavovski borili, najpre zbog toga što požar dugo nisu uspeli da stave pod kontrolu, a malo nakon što se mislilo da je sve gotovo, tržni centar je ponovo počeo da gori. Kako su tada ispričali pojedini radnici, plamen je krenuo iz restorana čiji je vlasnik zaboravio da isključi roštilj. Stihija je uništila 120 lokala.

Objekat na Novom Beogradu planuo je i 2017. godine, a kako se tada sumnjalo, uzrok požara su bile neispravne instalacije u jednom od lokala.

Vazduh

Zagađujuće materije Iz Gradskog zavoda za javno zdravlje kostantno su juče pratili koncentraciju zagađujućih materija do potpune neutralizacije požara. U skladu s tim, građanima je bilo preporučeno da izbegavaju boravak na otvorenom. - Do osam sati porasla je koncentracija zagađujućih materija, na mernim mestima Novi Beograd - Omladinskih brigada i Zemun - Tošin Bunar i Ugrinovačka. Međutim, već do devet sati zabeležen je blagi pad koncentracija zagađujućih materija, osim na mernim mestima Ada Marina, Ada Petlja i Banovo brdo - naveli su iz Zavoda.