Petrašinović iz Abu Dabija: Prva fabrika dronova u Srbiji prilika za mlade inženjere (FOTO+VIDEO)

Glavni inženjer inovativne kompanije PR-DC, Miloš Petrašinović rekao je danas da će prva fabrika dronova u Srbiji, koju će ova kompanija izgraditi, zahtevati proširenje njihovog tima i veliki broj novih inženjera, te da će fabrika po mnogo čemu biti jedinstvena u zemlji.

On je u Abu Dabiju, sa sajma UMEX na kome PR-DC izlaže po drugi put, izjavio da će fabrika dronova konačno omogućiti dovoljno velike kapacitete za proizvodnju kojima će moći da odgovore na zahteve tržišta.

- Upravo smo u u Abu Dabiju doneli odluku da ćemo u Srbiji početi sa izgradnjom prve fabrike dronova u Srbiji, što predstavlja veliki iskorak za industriju novih tehnologija u našoj zemlji. Fabriku ćemo graditi zajedno sa našim partnerima i očekujemo da ćemo tako konačno rešiti naš najveći izazov a to je masovna proizvodnja dronova. Na većini sajmova smo se suočavali sa nemogućnošću da isporučimo količine koje su velike kompanije od nas tražile, što u našim trenutnim kapacitetima nikako nismo mogli da ispunimo. Izgradnjom fabrike to ćemo u potpunosti rešiti i podići ćemo naše celokupno poslovanje na viši nivo. Ono što moram da naglasim jeste da mi to, u sadašnjem sastavu, sigurno nećemo moći sami. To znači da će nova fabrika biti svojevrsna prilika za mlade inženjere da nam se priključe i u svojoj zemlji rade na razvoju modernih tehnologija, unapređenju vazduhoplovne industrije i svom lilčnom usavršavanju - izjavio je Petrašinović.

On je rekao da je ovo drugi put da njihova kompanija izlaže na UMEX-u u Abu Dabiju, te da je primetno koliko i oni sami ali i industrija bespilotnih letelica u zamahu.

- Izuzetno samo zadovoljni interesovanjem potencijalnih kupaca za naše proizvode. Mi smo prvi put posetili UMEX 2022. godine i kada uporedimo naše tadašnje predstavljanje sa ovim, moram istaći da je napredak itekako primetan. Imamo širu i raznovrsniju lepozu proizvoda, dronove još boljih perofromansi nego ranije, specijalizovane za određene industrije. Naša uzdanica na ovogodišnjem UMEX-u je Kamikaza 60 milimetara - naziva Odonat. Taj proizvod je izuzetno značajan, pokrivamo jednu lepezu od Ika Bombardera koji nosi 12 mina od 60 milimetara pa sve do tih malih, najmanjih Kamikaza sa jednom minom od 60 milimetara. Najtraženiji proizvod naše kompanije je ipak dron Target, ukoliko posmatramo brojke s obzirom na to da je već nekoliko ugovora za njega spremno za potpisivanje. Već možemo da kažemo da je sajam izuzetno uspešan - ističe Petrašinović.

Umex u Abu Dabiju jedan je od najvećih bliskoistočnih sajmova bespilotnih letelica, na kome ove godine učestvuju izlagači iz više od 26 zemalja širom sveta. Sajam će posetiti više od 20.000 posetilaca, i imaće priliku da vide blizu 140 kompanija koje prikazuju svoja najnovija dostignuća iz ove industrije.



Kompanija PR-DC nastaviće da predstavlja svoje dronove na ovom tržištu s obzirom na to da ih početkom februara očekuje još jedan sajam u Aziji. Učestovaće na sajmu “World Defense Show” u Rijadu, koji će trajati od 4. do 8. februara i predstavlja najveći sajam odbrane na svetu.

- Putujemo ubrzo u Saudijsku Arabiju, na još jedan za nas jednako značajan sajam kao i UMEX. Potrebe klijenata iz ovog dela sveta predstavljaju za nas možda i najveći izazov, tako da smo ponosni što, iz godine u godinu, uspešno odgovaramo na njihove zahteve. Zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije predstavljaju države kojima se pridaje sve više pažnje, zemlje koje će se u ovom veku razviti do te mere da će biti konkurentne sa najvećim svetskim silama na maltene svakom polju. Tu vidimo našu priliku i radujemo se još jednom putovanju. Tamošnjim posetiocima ćemo takođe predstaviti Odonat i nadamo se istom uspehu kao u Emiratima - zaključuje Petrašinović.

Demonstraciju rada drona Odonat, sa svim njegovim karakteristikama i performansima dostupan je na linku ttps://www.youtube.com/watch?v=OyTqGI9OaPU.