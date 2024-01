OSTAJEMO BEZ ŠKOLA ZA FOTOGRAFE?! Za 120 dece koja bi da sada da upišu taj smer postoji nada, ukoliko se ovo hitno uradi!

Oko 120 dece u Srbiji koja su naredne školske godine želela da upišu smer fotografije u nekoj od srednjih stručnih škola, to najverovatnije neće moći da urade, jer nije na vreme urađen standard kvalifikacije za obrazovni profil Tehničar fotografije, koji je neophodan da bi ovi smerovi u školama mogli da postoje.

Naime, planom upisa Ministarstva prosvete, u školskoj 2024/2025. godini nije predviđen prijem nove generacije učenika, što je za Kurir potvrdio i Miloš Bukumira, direktor Grafičko-medijske škole u Beogradu koji kaže da je žalosno što je do ovog došlo jer je fotografija danas u ekspanziji, a fotografi su među najtraženijim profilima.

- Problem je nastao jer nije urađen standard kvalifikacije, koji je trebalo da uradi Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Oni su pričali da će to uraditi, to je bila njihova dužnost, ali to očigledno nije urađeno na vreme. Donošenje ovog standarda je nešto što ide u okviru evropskih integracija i svi novi profili bi trebalo da ga imaju - objašnjava Bukumira i dodaje da je Zavod trebalo da pošalje inicijativu za donošenje standarda Agenciji za kvalifikacije, ali je to na kraju uradila škola iako, prema njegovim rečima, to i nije bio njihov posao.

- Da su nam rekli da je to naš posao, mi bismo to uradili i ranije. Međutim, nisu, a ni sada to niko ne kaže, ali smo mi to ipak uradili. Svi peru ruke i kažu da nije na njima da to rade. A na kome je da radi inicijativu za modernizaciju nekog smera ako ne na Zavodu koji se bavi inovacijama i unapređenjem obrazovanja - pita se direktor.

Dodaje da je taj smer naredne školske godine u njihovoj školi trebalo da upiše 56 učenika, a u tehničkim školama u Subotici i Novom Sadu još po jedno odeljenje, dakle, ukupno 120 đaka.

- To pravo im je uskraćeno što je ogroman gubitak, jer je fotografija danas jedno od možda najtraženijih zanimanja. To je jedna kompleksna profesija, i samo o svetlu se može učiti godinu dana. Deca koja upisuju ovaj smer ne upisuju zato što nisu znali gde će, već što to zaista vole.

Zlatko Grušanović, direktor Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja nas je u SMS poruci uputio na rukovodioca Stručnog centra.

U Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja kažu za Kurir da "standardi kvalifikacija, na osnovu kojih se pišu programi za obrazovne profile od 2019. nisu u nadležnosti Zavoda, već u nadležnosti Agencije za kvalifikacije":

- Procedura je takva da Agenciji pravna lica, koja uoče potrebu za nekom kvalifikacijom, podnose inicijativu. To su kompanije ili škole u saradnji sa kompanijama. Zavod je retko podnosilac inicijative, osim kada smo u nekom međunarodnom projektu. Vrlo često su podnosioci inicijativa sektorska veća Agencije za kvalifikacije. Zavod nije učestvovao u pripremanju predloga inicijative za kvalifikaciju Fotograf, te nije mogao ni biti predlagač. Kada ova inicijativa bude usvojena u Agenciji i kasnije na Savetu za NOKS, Zavod će izraditi plan i program za ovaj obrazovni profil.

Sa druge strane, Časlav Mitrović, direktor Agencije za kvalifikacije kaže za Kurir da je Agencija primila inicijativu i da je školi poslato obaveštenje da izvrši dopunu.

- Obaveštenje, sa preciznim podacima, šta nedostaje u inicijativi je poslat školi pre nekoliko dana i imaju rok od 15 dana da to dopune. Nakon toga, ukoliko sve bude u redu, inicijativa se šalje dalje sektorskom veću, koje u februaru treba da sa sastane. Ako sektorsko veće donese odluku da se izrađuje standard, imamo rok od 60 dana da ga izradimo, a to se onda posle toga šalje ministarstvu prosvete, a ministar daje ili ne daje nalog Zavodu za unapređenje obrazovanja da se izradi program - objašnjava Mitrović i dodaje da teoretski još nije kasno da se to završi na vreme i za narednu godinu, ali da to zavisi od svih karika u lancu.

Nakon ovih informacija ponovo smo pozvali direktora Grafičko-medijske škole koji nam je rekao da još nisu dobili obaveštenje iz Agencije, ali da će, kada ga budu dobili, izvršiti sve dopune i uraditi sve što je potrebno.