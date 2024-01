SLUČAJ MARICE MIHAJLOVIĆ OTVORIO PANDORINU KUTIJU! Plavšić: Počele žene da se javljaju, imale isti problem sa istim doktorom

Nakon što je Marica Mihajlović ostala bez svoje ćerke i javno progovorila o svemu što se dogodilo u sali, ovo je definitivno otvorilo pandorinu kutiju žene su smogle snage da progovore o svim strahotama koje su proživele i akušerskom nasilju koje se većina trudi da zaboravi i nikada o njemu ne priča.

"Niko od lekara i ginekologa te bolnice gde se dogodio nemili slučaj nije želeo da daje izjave niti da prihvati poziv medija i da neku informaciju o tome šta se zaista dogodilo što na neki način može dovesti do toga da se stvori loša slika o zdravstvenim radnicima, što svakako nije tačno jer ima lekara koji zaista dobro i pošteno obavljaju svoj posao" , rekla je doktorka Nada Macura u Novom jutru na Pink televiziji.

Ona je rekla da je direktor akušerstva i ginekologije trebalo da bude prisutan i da bar na neki način objasni kakva je to bolnica, koliko su imali nesrećnih slučajeva i dodala da ne možemo da bacamo sada ljagu na sve lekare.

" Ja odavno to pričam da nema puno poštovanja prema lekarima, i mislim da smo zaslužili studirajući, ginekologija je jako klizav teren, Marica je imala tu nesreću što je iz drugog mesta i nju je vodio drugi doktor i obično se porodilja oseća prijatnije kada ima niz razgovora i o tome kako treba da se ponaša tokom porođaja. I to je tehnika koja", kaže Macura.

"Ne možemo govoriti u ovom slučaju ko je kriv ili nije kriv, ja naravno moje kolege jako uvažavam ali ono što bih ja pomenula je da nikakvih razgovora bilo gde u ordinaciji zdravstvenoj ustanovi privatni razgovori privatna neka dešavanja gledanja na mobilni gledanja na sat, diskutovanja dali je popio kafu, šta je uradio kako je spavao, to je isključeno" , rekla je macura Macura i dodala:

"Može da neko bude sjajan lekar i da ima silno znanje ali ako pacijenta dočeka namrgođen, besan, to mora da se isključi, mora da postoji empatija, empatija prema ljudskom biću, lekari prvenstveno moraju voleti ljude, jer bez toga nema prave medicine", naglašava Macura.

Novinarka TV Pink Antonela Jelić demantovala je jednu informaciju koja je nedavno izašla na medijima a to je da je porodilja iz Vranja prijavila nasilje jer drugi mediji izneo informacije da nije došlo do nasilja i da nije došlo i da se unutrašnji nadzor još uvek nije oglasio", naglasila je Jelić.

Kada je u pitanju slučaj u Sremskoj Mitrovici novinarka Antonela Jelić se ogradila i rekla da se još uvek ne zna u kojoj meri je doktor Marko Joksimović odgovoran istraga je u toku a nalaz obdukcije je delimično gotov.

"Mi smo se iz medija rano oglasili kada je Marica uzela taj nalaz i rekla da u njemu piše da je do smrti deteta došlo tako što je došlo do nagnječenja glave, međutim to je lekarski izveštaj a odukcijski nalaz je delimično urađen" rekla je Jelić.

"Kada govorimo o doktoru koji je porađao Maricu Mihajlović na njega su se žalili i drugi ljudi, mi smo tako došli do porodice Filipović. Ova porodica je imala identičan slučaj i oni su izgubili bebu nakon komplikacije porođaja i sada gospođa Filipović ima sad drugi problem ima cistu na jajniku i ne može da ostane trudan ali eto u pitanju je isti doktor", kaže Jelić i dodaje da postoji i treća osoba čiju je trudnoću vodio pomenuti doktor u jednoj privatnoj klinici. I nnjoj je usled komplikacija prilikom porođaja beba takođe preminula.

Kako navodi imamo nekoliko slučajeva koju ukazuju da postoje propusti ali to sada treba utvrditi.

"Komplikacije postoje svuda i to su govorili svi stručnjaci, poenta je da te komlikacije budu svedene na minimum i da budu u toj nekoj dozvoljenoj granici", rekla je Jelić i dodala:

"Ono što je sada novina i što će sigurno pomoći porodiljama jeste da u 50 rekonstruisanih porodilišta koja su planirana će biti omogućeno da svaka porodilja izabere jendog člana porodice koji će prisustvovati porođaju", dodala je Jelić.

Pedijatar Saša Milićević reako je da se lekari često susreću sa postporođajnim povredama i da sami ginekolozi ne zanju kojim će tokom ići porođaj ali treba se truditi da se stručna greška svede na minimalnu meru.

"To su trenuci kada su majke uplašene, mi lekari tokom vremena steknemo određenu rutinu, ali ta rutina nikada ne sme da pređe u nešto da pacijent kaže da doktor ne obraća dovoljno pažnje na njega. Kada su u pitanju deca tu su roditelji naročito osetljivi. Zato je veoma važan taj odnos sa pacijentom", rekao je Milićević.

Doktoraka Nada Macura dodala je da u Srbiji ima odličnih ginekologa i ne treba ovaj slučaj i situaciju generalisati.

Urednik M novina Aleksandra Dražević Plavšić rekla da je malo ljudi iz Sremske Mitrovice koji su odlazili na ginekologiju i u porodilište govorili o tome i malo ljudi je reklo da poznaje tog doktora.

"Od jednom se zapalila vatra prošle srede kada je sve to počelo. I šta se izdešavalo? Izdešavalo se to da je ta vest krenula svuda da se širi i onda je krenulo to sa su počele žene da se javljaju gospođa Jelena iz Rume, Ivana Filipović i ljudi su bili šokirani da se sve to dešavalo u bolnici u Sremskoj Mitorvici", kaže novinarka.

Ona je dodala da su sve institucije počele odmah da rade na ovom slučaju i da su se ljudi zaista uključili da se reši ovaj problem.