Kisić: Od ponedeljka uputstva za prijavu za finansijsku pomoć za obolele od retkih bolesti

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Darija Kisić izjavila je da pronatalitetna politika nikada nije bila toliko snažna kao danas, kao ni briga o porodici, i navela da će već u ponedeljak na sajtu Ministarstva biti obrazac i usputstva na koji način će oboleli od retkih bolesti moći da apliciraju i ostvare pravo na finansijsku podršku.

"Već od ponedeljka na sajtu Ministarstva će biti potreban obrazac i uputstva na koji način će se aplicirati za vrstu finansiske podrške i evo već u narednim danima nadamo se da će ovakva vrsta podrške da se realizuje u najvećem broju slučajeva", rekla je Kisić za Tanjug.

Kisić je navela da Ministarstvo ima i organizacionu jedinicu čiji je rad usmeren ka poboljšanju kvaliteta članova porodice sa retkim bolestima.

"Uz direktnu podršku predsednika Aleksandra Vučića, država će pružiti podršku tim ljudima tako što će porodice imati pravo na finansijsku podršku od 25.000 dinara, dobiće i vaučere od 35.000 dinara za apoteke za suplemente, kao i vaučere za rehabilitaciju od 50.000 dinara", rekla je Kisić i dodala da je ta podrška porodicama od velikog značaja.

Kada je reč o fertilitetu, ukazala je da Srbija decenijama beleži negativan prirodni priraštaj, ali i da je situacija slična i u najrazvijenijim zemljama sveta.

Kaže da je smo daleko od vrednosti od 2, odnosno 2,1, koja je neophodna za prostu reprodukciju, zbog čega su uvedene mere koje su zaustavile negativan trend.

"U ovom momentu je 1,63 tako da je prevashodno zadatak svih nas da postaknemo mlade da što pre odluče da formiraju porodice, da vrednost bude 1,75", navela je ona i dodala da je to moguće uz podsticajne mere koje je najavio predsednik.

Istakla je da će mere igurno dati dodatni vetar u leđa mladima i da finansijska podrška porodici sa decom nikada nije bila veća.

Prema njenim rečima, povećanje finansijske podrške nakon rođenja prvog i drugog deteta sigurno će biti još značajnija podrška.

Kisić je podsetila da je podrška nakon rođenja prvog deteta sada 378.000 dinara, a da se planira povećanje na 500.000 dinara, a za drugo dete 600.000 dinara.

"I ovakva podrška države, napominjem, nikada nije bila toliko snažna", rekla je Kisić.

Dodala je da je mera da majke računaju na pomoć prilikom kupovine prve nekretnine pomogla da 552 žene ostvare tu mogućnost.

"To je jedna od mera na koje smo jako ponosni, koja je nastala na inicijativu predsednika Vučića ... ovakvu vrstu subvencije do sada su ostvarile 552 majke. I to je bespovratna pomoć države u vrednosti do 20 odsto od procenjene vrednosti nekretnine, do 20.000 evra i po nekim projekcijama do sadašnje dinamike kupovine prve nekretnine, plan do 2027. godine je da najmanje 2.027 majki na takav način kupi prvu nekretninu", rekla je ona.

Dodaje da su biroktske prepreke koje su postojale na samom početku programa otklonjene, da je sada sve maksimalno pojednostavljeno i praktično sve majke koje nemaju nekretninu na području Srbije, a koje u periodu do godinu dana od rođenja deteta predaju dokumentaciju, imaju pravo na sticanje te subvencije.

Ukazala je da je 20 odsto od procenjene vrednosti nekretnine bespovratna je pomoć države.

Kisić je navela da se Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju zajedno sa lokalnim samoupravama odlučilo na sprovođenje čitavog niza različitih projekata iz oblasti pronatalitetne politike.

"Tokom prošle godine 400 miliona dinara smo opredelili u 52 lokalne samouprave, izgradili smo 19 različitih dečijih igrališta, obnovili škole, vrtiće, povećali kapacitete nekih predškolskih ustanova, kupili školske knjige za brojnu decu, takođe obnovili ginekološka odeljenja, različite radionice reproduktivnog zdravlja", rekla je ona.

Dodala je da Ministarstvo ulaže 60 odsto, a lokalne samouprave 40 odsto.

Kisić je dodala da su lokalne samopurave zainteresovane i imaju svoje dodatne mere.

Na pitanje da li su svi ti koraci preduzeti u cilju ostvarenja plana Srbija 2027. i kako zemlju vidi u naredne tri ili četiri godine, Kisić je rekla da to nije samo spisak lepih želja, već planovi zasnovani na realnim osnovama i stabilnim finansijama.

Dodala je da sve što se radi ima za cilj povećanje standarda svih naših građana.

"A videli ste, planovi jesu ambiciozni, jesu veliki, ali nisu nerealni. Ali da, moramo mnogo da radimo, da se udružimo još više, da budemo složni, da, moramo", rekla je Kisić i dodala da 2027. nije tako daleka budućnost i da su planovi veliki i dostižni.