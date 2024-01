AFRIČKI 'ZEVS' I RUSKI LEDENI TALAS NAPRAVIĆE POTPUNI HAOS: Evo šta to tačno znači za Srbiju - OVAKVA PROGNOZA SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI

U toku noći temperature su se spustile, ali hladno vreme neće dugo trajati.

Već sredinom sledeće nedelje u Srbiju će doći talas afričkog anticiklona "Zevs". Prvi dani februara biće prolećni, a ledeni talas iz Rusije će sredinom sledećeg meseca doneti Srbiji pravu zimu.

Prema pisanju italijanskih medija, Evropa se nalazi na udaru afričkog anticiklona nazvanog "Zevs". U pojedinim mestima u Španiji izmereno je vrtoglavih 30 stepeni Celzijusa usred januara, a i naša zemlja će se naći na putu ovog toplotnog talasa.

Vremenska prognoza do kraja januara

Dok se u Španiji postižu toplotni rekordi, kod nas stiže hladniji vazduh sa severa tako da će od nedelje, 28. pa do kraja januara vreme biti pravo zimsko.

Biće pretežno oblačno, ponegde se očekuje i provejavanje snega, naročito u planinskim predelima centralne i južne Srbije, navodi meteorolog amater Ivan Ristić u svojoj prognozi.

Prema izgledima vremena za sedam dana vremenska prognoza će biti sledeća:

U nedelju se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa lokalnom pojavom slabe kiše i susnežice u nižim i snega u višim predelima, osim na severozapadu zemlje i u Negotinskoj Krajini gde će biti pretežno sunčano.

Početkom sledeće nedelje u jutarnjim satima slab i umeren mraz, u većini mesta od -6 do nula stepeni, magla i niska oblačnost koja će se u ponedeljak i utorak po kotlinama, dolinama i u nizijama zadržati tokom celog dana.Od utorka do kraja sedmice suvo i stabilno sa jutarnjom maglom po kotlinama i nizijama koja se ponegde može zadržavati i duže tokom dana. Očekuje se i mraz, a temperatura će biti od - 7 do 0 stepeni. Tokom dana sunčani intervali.

Maksimalna temperatura do kraja januara od 4 do 8 stepeni Celzijusa, a početkom februara temperatura će biti u porastu.

Vremenska prognoza za prvu polovinu februara

Vremenska prognoza meteorologa amatera Ivana Ristića za narednih 5 nedelja jasno ukazuju da je pred nama prolećni, zatim prolećno-zimski period, nakon čega nam slede i 3 zimske nedelje.

Početak februara više će ličiti na početak proleća sa najvišim dnevnim temperaturama od 10 do 15 stepeni Celzijusa.Od 5. 2. do 12. 2. počinje promena vremena u Evropi, centar anticiklona se premešta prema Velikoj Britaniji i Atlantiku, a zatim ka Islandu i prema Rusiji što će usloviti priliv hladnog arktičkog vazduha u severnu i delu centralne Evrope.Sa početkom druge dekade najkasnije do polovine februara vraća se zima i u naše krajeve. Temperature ponovo oko nule i sa uslovima za snežne padavine.

Koliko će biti snega i ledenih dana znaćemo preciznije u narednim danima.

- Anticiklon između Velike Britanije i Islanda, ciklon iznad Rusije i prodor hladnog vazduha na jug oko 8. i 9. februara doneće zahlađenje tokom druge dekade ovog meseca - najavio je Ristić.

