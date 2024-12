I DO MINUS 20 STEPENI! Prognoza za zimu se mnogima neće svideti - ovo je najgori scenario

Sneg je prošle nedelje zabeleo Beograd, ali tek na kratko. Da li, međutim, prave zimske temperature kakve su ovih dana u Srbiji donose i nove ture snega?

Meteorolog Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometerološkog zavoda (RHMZ) rekao je da će ova zima biti hladnija i da nije nemoguće da temeprature padnu čak i na minus 20 stepeni, ali da ove nedelje snežnih padavina neće biti u nižim predelima.

Ono što je izesno biće kiše, i to već od sutra. Od srede do subote pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom i hladno sa dnevnom temperaturom u većini mesta od četiri do sedam stepeni celzijusa, navodi se na sajtu RHMZ-a.

Iako se nove padavine očekuju već u sredu uveče, Sovilj kaže da je u pitanju jedno naoblačenje sa Jadrana koje će prvo usloviti slabije padavine na zapadu i jugozapadu zemlje.

"Nove padavine u Srbiji očekujemo u sredu uveče, u pitanju je jedno naoblačenje sa Jadrana koje će prvo usloviti slabije padavine na zapadu i jugozapadu zemlje. U nižim predelima to će biti kiša i susnežica, a u brdsko-planinskim predelima sneg, ali će te padavine biti ipak slabije u odnosu na ove prethodne epizode kada smo imali i po 30 do 40 centimetara snega u tim predelima. Suština je da se to naoblačenje u četvrtak širi i na ostale krajeve zemlje", rekao je on za NIN.

Kiša kao dominantna pojava

Prema podacima RHMZ-a drugi deo ove nedelje obeležiće česte padavine.

"U petak ćemo imati novi prodor iz srednje Evrope koji će popodne usloviti kišu. Jedino je u subotu kratkotrajni prestanak padavina, a u nedelju ponovo naoblačenje sa Jadrana", kaže Sovilj.

Drugog dana vikenda duvaće pojačan vetar, najpre južni i jugoistočni, odnosno košava, a zatim nakon prolaska hladnog fronta i nakon dolaska oblačnosti sa padavinama vetar će biti u skretanju na severozapad.

Međutim, Sovilj ističe da su "to neke uobičajene vremenske prilike za ovaj period godine".

Maksimalne temperature će u većini dana biti od tri do osam stepeni Celzijusa, a najniže od minus dva do plus tri stepena. Neočekuju se velike temperaturne promene i oscilacije, niti velike količine padavina.

"U nižim predelima padavine su uglavnom u vidu kiše i susnežice. Ti predeli u kojima će, pre svega, padati sneg su brdsko-planinski predeli zapadne, jugozapadne i južne Srbije. U tim oblastima je u ovom poslednjem snežnom talasu palo 30 do 40 pa i malo više centimetara snežnog pokrivača. Očekuje se da će se ovaj snežni pokrivač blago povećati u tim oblastima", rekao je on.

U Vojvodini, Beogradu i nižim predelima centralne Srbije, nema snega i snežnog pokrivača, tu je i dalje kiša najdominantnija.

Na pitanje kada možemo opet da očekujemo sneg, Sovilj odgovara da se za sada po prognostičkim materijalima ne vidi zahlađenje koje bi uslovilo snežne padavine.

"Za sada se po prognostičkom materijalu ne vidi zahlađenje koje bi uslovilo snežne padavine u ovim nižim predelima. Mala je verovatnoća da će se u onim noćnim satima kada je najhladnije, kiša kratkotrajno preći u susnežicu, i to se pre svega odnosi na niže predele Zapadne i centralne Srbije sa tim naoblačenjima , jer tu temperatura zapravo pada na vrednosti oko nula ili jedan stepen kada su temperaturni uslovi na granici kiše i snega. Ali u prvoj polovini decembra ne treba očekivati neko zadržavanje snega u nižim predelima koje bi potrajalo", izjavio je Sovilj.

Znatno hladnije nego prošle godine, nije nemoguće da temperatura padne na minus 20

Sovilj napominje da je prošla zima bila najtoplija zabeležena u istoriji merenja posebno zbog dugih toplotnih talasa tokom februara, kada su temperature u Beogradu dosezale od 9 do 21 stepen.

Ove godine očekuje se hladnija zima u poređenju sa prošlom, ali klimatske promene su toliko izražene da će u poređenju sa ranijim decenijama, ipak biti malo toplija. Prema prognozi RHMZ-a, prosečna temperatura će biti za oko jedan stepen viša nego u ranijim decenijama. Najniže temperature koje možemo da očekujemo ove zime će se kretati između minus 10 i minus 15 stepeni, međutim, Sovilj ističe da nije nemoguće da temperature padne i na minus dvadeset stepeni.

“Ono što se može očekivati tokom ove zime jeste od 30 do 55 mraznih dana u nižim predelima i od pet do 15 ledenih dana takođe u nižim predelima. Ono na šta ukazuju klimatolozi koji su izradili sezonsku prognozu vremena jeste da je najveća verovatnoća za pojavu tog ledenog talasa u drugoj polovini januara i početkom februara", rekao je Sovilj.

Autor: Snežana Milovanov