Posle snega stiže nam potpuni vremenski rolekoster! Od ovog datuma u Srbiji ponovo 20 stepeni! Ovo je detaljna prognoza za naredne dane

Sneg je, izgleda, ipak neke iznenadio u novembru. Pa su se čudili otkuda to da je pao po planinama, a posebno u mestima sa nižom nadmorskom visinom. Nekada je oko Đurđica bilo sasvim normalno da cela Srvija bude pod snežnim pokrivačem. Nije se zadržavao obično duže od nekoliko dana, ali je najavljivao da smo na korak od one prave zime.

Tih zima odavno nema... A ono što možda zaptavo i nije više iznenađenje jeste najava da će posle hladnih dana, snegova, suznežica i kiša ponovo biti uskoro 20 stepeni!

U ovoj noći ka suboti u mnogim predelima očekuje se i formiranje magle.

Za vikend sunčanije, u subotu ujutro sa maglom širom Srbije, na severu i zapadu Srbije i duže tokom dana.

U nedelju će biti potpuno vedro.

Maksimalna temperatura biće u petak od 5 do 10 stepeni, u Beogradu do 7 stepeni, a za vikend od 8 do 12 stepeni, u Beogradu oko 10°C.

Početkom sledeće sedmice u Srbiji će biti osetno toplije.

Naše područje biće pod uticajem snažnih ciklona sa centralnog Mediterana i Đenovskog zaliva, pa se očekuju izražena južna strujanja, uz dotok vrlo tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.

U ponedeljak će sa severa Srbije doći do prolaznog naoblačenja sa kišom.

Maksimalna temperatura biće od 10 stepeni u Vojvodini do 18°C na jugoistoku zemlje.

U utorak će biti sunčano i vrlo toplo. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 17°C, a lokalno u predelima sa fenskim efektom južnog vetra očekuje se i do 20 stepeni.

U sredu se očekuje prodor hladnog fronta i jače zahlađenje, uz jak severozapadni vetar i uz kišu.

U četvrtak se očekuje osetno hladnije sa kišom, na planinama sa snegom, a susnežica i sneg očekuju se ponegde i u nižim predelima južne, zapadne i jugoistočne Srbije, dok će na severu Srbije padavine prestati.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 8 do 12 stepeni, one će u narednom periodu imati veoma česte oscilacije. Početkom sledeće sedmice biće više i za pet do sedam stepeni od proseka.

Dakle, narednih 10 dana očekuju se veoma česte temperaturne oscilacije, a zbog uticaja ciklona, sledeće sedmice i česte padavine.

Autor: Dalibor Stankov