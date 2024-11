STIŽE NAM VREMENSKI OBRT Biće hladno i maglovito, a onda OVOG DATUMA temperatura skače za 10 stepeni: Detaljna vremenska prognoza za nedelju dana

Tokom većeg dela ove nedelje biće hladno uz jutarnji mraz i maglu, a od 16. novembra, poručuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) očekuje se porast temperature uz duže sunčane interval i pojačani južni i jugozapadni vetar.

-U toku narednih dana biće umereno do potpuno oblačno sa kraćim sunčanim intervalima i uz maksimalne temperature od 5 do 10 stepeni, ponegde uz duže zadržavanje magle. Uz više oblačnosti, kiša se 11. novembra očekuje najpre na istoku Srbije, a zatim ponegde i u ostalim krajevima, dok će u ostalim danima biti uglavnom suvo – objavio je RHMZ.

Vremenska prognoza u Srbiji za ponedeljakPrema vremenskoj prognozi RHMZ, danas će ujutro ponegde biti slabog mraza i magle, koja se u nižim predelima i po pojedinim kotlinama može zadržavati i duže tokom dana. U ostalim krajevima biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku Srbije potpuno oblačno sa slabom kišom, na najvišim planinama uz provejavanje slabog snega.

Vetar će biti slab, promenljiv. Najniža temperatura od -3 do 5 stepeni, a najviša od 6 do 11 stepeni.

Za ponedeljak je na snazi “žuti” meteoalarm za maglu koja koja smanjuje horizontalnu vidljivost na više od 200 metara. Žuto upozorenje najavljuje potencijalno opasnu pojavu.

– Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku – poručuju iz RHMZ.

Očekivani su:

problemi u saobraćaju (moguća blokada saobraćaja)komplikacije u već teškoj situaciji (delimična ili potpuna blokada akcijaspašavanja)nepovoljni vremenski uslovi za hronične bolesnike, ljude pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropateVremenska prognoza za Srbiju za utorakUjutro će ponegde biti slab mraza i magle, koji se u nižim predelima i po pojedinim kotlinama može zadržavati i duže tokom dana. U ostalim krajevima će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 4 stepeni, a najviša od 5 do 10 stepeni.

Za utorak je snazi “Žuto” upozorenje za maglu u:

- Vojvodini- Beogradu- zapadnoj Srbiji- Šumadiji- jugozapadnoj Srbiji

Vremenska prognoza za Srbiju za sredu

U sredu se očekuje ujutro ponegde slab mraz i magla. Na jugu Srbije pre podne doći će do naoblačenja sa slabom kišom, na najvišim planinama uz provejavanje slabog snega, koje će se posle podne i uveče preko centralnih predela premeštati ka severu. Vetar slab do umeren, u donjem Podunavlju pojačan, istočnih pravaca.

Najniža temperatura od -2 do 3 stepeni, a najviša od 5 do 10 stepeni. Jutarnja magla će i ovog jutra smanjiti vidljivost na više od 200 metara.

Vremenska prognoza za Srbiju od četvrtka do ponedeljkaU prognozi RHMZ od 14. do 18. novembra, meteorolozi poručuju, da će u četvrtak ujutro ponegde padati slaba kiša, a tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i suvo.

Nakon 15. novembra očekuje se porast temperature, za čak 10 stepeni u dnevnom proseku, pojačanje južnog i jugozapadnog vetra uz češća, ali prolazna naoblačenja s kratkotrajnom kišom.

Autor: Dalibor Stankov