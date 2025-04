NEĆE NAM BITI DOBRO ZBOG VREMENA: Ujutru blizu NULE, a popodne preko 20 STEPENI - Nestvarna prognoza za Srbiju za sledeću nedelju

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: pexels.com, tanjug ap/Jim Slosiarek/The Gazette Via AP | |

Nakon nestabilnog jutra uz pljuskove i grmljavinu, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas se do kraja dana očekuje razvedravanje u svim delovima zemlje.

Sutra, tačnije u ponedeljak, lepo vreme kvariće olujna košava, ali ono što sledi u utorak i sredu, pred sam početak maja je za nevericu - imaćemo mraz, u nekim gradovima, poput Kragujevca, temperature će biti blizu nule, a do popodneva istog dana skočiće na preko 20 stepeni!

Mraz i magla u Novom Sadu

Kako je RHMZ najavio, tokom prepodneva vreme u Srbiji danas će biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima praćenim grmljavinom. Ipak, od sredine dana očekuje se prestanak padavina najpre u severnim, zapadnim i većem delu centralne Srbije, uz postepeno razvedravanje, do kraja dana ono će zahvatiti i ostatak zemlje.

- Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini ujutro i pre podne i jak, severni, a u istočnoj polovini zemlje umeren i jak istočni. Do kraja dana vetar će i u ostalim krajevima biti u skretanju na istočni i jugoistočni, na jugu Banata i u Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura biće od 7 do 13 stepeni, a najviša od 16 do 21 stepen - dodaju iz RHMZ-a.

Vreme u Beogradu

Prepodne u Beogradu danas će biti pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a od sredine dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

- Ujutro i pre podne duvaće slab severni vetar, posle podne u skretanju na slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura biće oko 10, a najviša oko 18 stepeni - kažu iz RHMZ.

Sledeće nedelje mraz!

Od ponedeljka pa sve do kraja posmatranog perioda, tačnije do 3. maja, prema prognozi RHMZ-a očekuje se stabilizacija vremena, te će preovlađivati sunčano vreme uz postepeni porast temperature.

- U ponedelјak 28. aprila u Vojvodini, Pomoravlјu i Podunavlјu duvaće umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar (košava) - dodaju.

A u utorak i sredu, 29. i 30.04, šok! Prama najavi RHMZ, očekuje se lokalna pojava slabog prizemnog mraza, uglavnom po kotlinama brdsko-planinskog područja i sa većom verovatnoćom na jugu i istoku Srbije.

Od 3 do 23 stepena u jednom danu

Takođe, tih dana biće ogromna razlika u jutarnjoj i maksimalnoj dnevnoj temperaturi. Recimo, u Kragujevcu će u sredu ujutru biti svega 3 stepena, a popodne čak 23! Slične razlike biće i u drugim gradovima.

Kako je za Blic istakao meteorolog Ivan Ristić, u ovom periodu građanima se preporučuje slojevito oblačenje, jer će, pogotovo u sredu, biti velika razlika između dnevne i jutarnje temperature.

- Mraz će uglavnom biti u brdsko-planinskim predelima, u gradovima poput Ivanjice i Požege, ali nema opasnosti za poljoprivrednike. Ipak građani treba slojevito da se obuku jer će jutarnje temperature biti od 5 do 10 stepeni, a dnevne će ići od 20 do 25 stepeni, pa ćemo imati veliki kontrast u temperaturi - napominje Ristić.

Autor: Iva Besarabić