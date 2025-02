OD MINUS TRI DO PLUS 17: Objavljena detaljna prognoza za početak marta

Tokom dana vreme toplije uz delimično razvedravanje i sunčane intervale, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći u južnom Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju. Najviša temperatura od 10 do 13 °S.

U Srbiji će u sredu, 26. februara biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana sledi jače nablačenje sa zapada koje će u zapadnoj polovini zemlje usloviti mestimično kišu.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima južne Srbije i u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni, dok se očekuju temperature od minus tri do 17 stepeni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i toplo vreme, veći deo dana suvo, uveče u pojedinim delovima grada slaba kiša, a najviša dnevna temperatura biće oko 16 stepeni.

Vremenska prognoza detaljno po danima

Do kraja ove sedmice (26.02.-02.03.) umereno do potpuno oblačno. U sredu (26.02.) posle podne i uveče na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na zapadu Vojvodine, a u četvrtak i petak (27. i 28.02.) i u ostalim krajevima mestimično kiša, dok je samo na visokim planinama kratkotrajno moguć i slab sneg. Za vikend (01. i 02.03.) padavine se očekuju južnije od Save i Dunava, i to u nižim krajevima kiša, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije sneg, i to naročito u nedelju (02.03.). Početkom sledeće sedmice (03. i 04.03.) uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a slabe padavine očekuju se još ponegde na istoku i jugu u ponedeljak (03.03.) u prvom delu dana.

Autor: Snežana Milovanov