U SRBIJU STIŽE UBICA ZIME: U narednih 10 dana neće vam biti potrebne zimske jakne - evo kada tačno kreću visoke temperature

Anticiklon Zevs stiže iz Afrike i u narednim danima će doći do Evrope, kao i do Srbije.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio za predstojeći vikend visoke temperature koje će početi već od četvrtka. U Beogradu će od četvrtka maksimalna dnevna temperatura biti devet stepeni Celzijusovih, dok se u subotu očekuje do 13 u prestonici i 14 u Kragujevcu.

Meteorolozi najavljuju da u Evropu iz Afrike stiže anticiklon Zevs koji je toliko moćan da može da nadjača zimu pa sledećih desetak dana neće morati tokom dana da se nose debele jakne. U Dalmaciji je najavljeno čak i više od 16 stepeni Celzijusovih.

Nazvan je Zevs po vrhovnom bogu u grčkoj mitologiji. Radi se o suptropskom anticiklonu koja zimi donosi temperature iznad proseka za ovo doba pa hladnoće sigurno neće biti do kraja januara, a neće je ni biti u prvim danima februara.

I meteorolog Slobodan Sovilj iz Republičkog

hidrometeorološkog zavoda je rekao da će početak februara biti topliji od proseka sa odstupanjima u temperaturama od tri do šest stepeni. Otkrio je kada se očekuje hladnije vreme u februaru.

"Prema sadašnjim prognozama sam početak februara biće topliji od proseka sa odstupanjima u temperaturama od tri do šest stepeni. Generalno druga polovina meseca, dakle od 15. do 29. februara biće hladnija sa čestim padavinama i tada možemo očekivati povremenu pojavu snega i u nižim predelima. Te temperature su za jedan stepen iznad tridesetogodišnjeg klimatološkog proseka. Prognozira se količina padavina iznad višegodišnjeg i opseg količine padavina biče od 40 do 80 mm na mesečnom nivou", rekao je ranije Sovilj.

