NAREDNIH DANA PRAVO LETO! Temperatura do 30 stepeni, a onda opet sledi PREOKRET - EVO I KADA!

Narednih dana nad Srbijom će biti prisutan termčki greben na visini sa juga i jugoistoka, uz priliv veoma tople vazdušne mase preko Mediterana sa severa Afrike.

Nakon veoma promenljivog vremena, Srbiju je zahvatila stabilizacija vremena, a porast vazdušnog pritiska uvod je u to.

Do kraja dana u Srbiji će biti sunčano i toplo, a temperatura će biti do 22-23°C.

Narednih dana nad Srbijom će biti prisutan termički greben na visini sa juga i jugoistoka, uz priliv veoma tople vazdušne mase preko Mediterana sa severa Afrike. Istorvemeno, snažna aktivnost ciklona sa Atlantika i zapada Evrope samo će potpomognuti južnom strujanju nad našim područjem.

U Srbiji će u petak i za vikend biti sunčano i veoma toplo, a moglo bi se reći i pravo letnje vreme, povremeno uz razvoj oblačnosti.

Maksimalna temperatura biće u petak od 24 do 28°C, u Beogradu do 27°C, a za vikend i do 29-30°C.

Veoma toplo i sunčano vreme, uz temperatute i do 30°C zadržaće se i u ponedeljak.

U toku večeri u severnim, a tokom noći i u utorak naoblačenje i zahlađenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Južni i jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni.

U utorak će biti svežije, maksimalna temperatura od 16°C na severozapadu do 22°C na jugoistoku.

Od srede promenljivo oblačno i prijatno toplo vreme za april, uz sunčane periode.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 13 do 17°C, one će narednih dana biti više i za 10 do 15 stepeni više od napomenutog proseka.

Prema trenutnim prognozama, iako se zahlađenje očekuje oko 2. aprila, ono će biti takvog oblika da će vreme biti u skladu sa kalendarom i manje-više tako bi se zadržalo tokom većeg dela prve dekade aprila.

