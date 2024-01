PORAST TEMPERATURE PA TRI LEDENA DANA: Ovaj datum je ključan - na udaru će biti ovi delovi Srbije!

Opraštamo se polako od januara, koji sitno broji i ulazimo u februar, koji je vazda bio mesec snežnih iznenađenja. Naravno, nama se žuri u proleće i neko lepše vreme.

Kakve nas vremenske prilike i neprilike čekaju u drugom mesecu 2024. godine, ispričao je Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije.

- Prvih desetak dana februara možemo očekivati relativno stabilno vreme s temperaturama znatno iznad proseka za početak februara. Kratkotrajna kiša biće moguća samo 1. februara uveče na severu Srbije, a tokom noći prolazno i u ostalim krajevima, na planinama će biti malo snega. Zatim 5. februara, u ponedeljak, takođe stiže kratkortajna kiša, pre svega na severoistoku zemlje - kaže meteorolog Sovilj.

Načelnik prognoze u RHMZ kaže da će u prvih deset dana februara biti suvo, jutarnji mraz biće lokalna pojava, a maksimalne dnevne temperature u većini mesta biće između 10 i čak 18 stepeni. To znači da ćemo biti pod uticajem tople vazdušne mase koja će dominirati Sredozemljem, Pirinejskim poluostrvom, većim delom Balkanskog poluostrva, dok će se frontalni sistemi i znatno hladniji vazduh zadržavati na severu i istoku Evrope. Dakle, prvih deset dana februara imaćemo temperature koje su karakteristične za drugu polovinu marta ili pak kraj marta meseca.

- Ipak, u drugoj dekadi februara treba računati na postepeno zahlađenje. Prvo zahlađenje oko 10. februara biće blaže, ali zahlađenje koje očekujemo između 15. i 20. februara biće jače po intenzitetu, tako da u tom periodu treba računati i na pojavu i kiše i snega u nižim predelima, uz povremeno krtakotrajno stvaranje snežnog pokrivača. U tom periodu prognoziraju se do tri ledena dana u nižim predelima, kada će temperatura tokom čitavih dana ostati malo ispod 0 stepeni, a generalno u celoj drugoj polovini meseca padavine će biti učestalije – mesečna količina će biti veća od proseka – od 40 do 70 mm padavina prosečno u niziijama i do 80 mm na planinama - priča Sovilj.

Kako kaže, treća dekada februara biće period temperaturnih oscilacija, čestih smena toplog i hladnog vremena, ponovo sa uslovima i za kišu i za sneg u nižim predelima. Najlepše vreme nas, uslovno rečeno, očekuje u prvih deset dana meseca, a potom će biti hladnije.

Na pitanje da li sve to znači da se zimi uskoro ne nazire kraj, on je uz osmeh odgovorio da zima još nije gotova, te da nije neuobičajeno da imamo i epizode zahlađenja sa snegom čak i u martu i u aprilu mesecu. Sovilj nas podseća da je prošle godine 3. i 4. aprila na Košutnjaku registrovano čak 30 cm snega, dok je na Vračaru bilo 19 cm snega – prodori hladnog vazduha dešavaju se i početkom proleća, samo su kratkog daha.