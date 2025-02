Ovo je prognoza za februar: Evo kakvo nas vreme očekuje i da li će zima ponovo pokazati zube

Februar pred nama doneće vreme u skladu sa kalendarom kada su temperature u pitanju, dok će ujedno opravdati i u proseku najsušniji mesec u godini.

Pre samo nekoliko dana temperature su bile i za 10-15 stepeni više od proseka za ovo doba godine, a kraj januara i rekordno toplo vreme, uz temperature do 22°C. U Beogradu je izmerena najviša ikada temperatura u januaru od 1887. godine od od 21,4°C. Uskoro sledi totalni preokret vremena, koji ćemo najviše osetiti po temperaturi vazduha.

Već ovog vikenda biće nešto hladnije vreme, ali i dalje natprosečno toplo vreme, uz temperature od 8 do 14°C, u Beogradu od 10 do 12°C, a u Timočkoj Krajini do 16°C. Očekuje se pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Srbija će se tokom većeg sledeće sedmice nalaziti pod uticajem snažnog anticiklona, koji će se svojom glavninom nalaziti zapdnije od nas, a mi na njegovom istočnom obodu. Istovremeno, nad istokom Evrope i u oblasti Crnog mora i Turske biće prisutan ciklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, ali pod jačim uticajem anticiklona, očekuje se uglavnom suvo, uz priliv hladnijeg vazduha sa severa i severoistika.

Srećom, iako će doći do zahlađenja, glavnina jezgra ledene vazdušne mase prodraće na jug istočnije od Srbije.

Jutarnja temperatura biće od -5 do 0°C, na Pešteru i na visokim planinama i do -10 stepeni. Maksimalna temperatura biće od 4 do 8 stepeni, a nakon 6. februara od 2 do 6°C.

Ipak, ostaće uglavnom suvo, tek ponegde na planinama uz retku pojavu slabog snega, ali bez značajnijih padavina i povećanja snežnog pokrivača.

Suvo i prohladno vreme zadržaće se tokom većeg dela prve polovine februara, uz temperature koje će biti u skladu sa kalendarom, dok se ujutro očekuje mraz.

Druga polovina meseca doneće postepeni porast temperaura vazduha i toplije vreme, a vrednosti će prelaziti 10 stepeni.

Ono što za sada zabranjiva jeste što je pred nama period uz deficit padavina, uz sušno vreme, pa značajnijeg snega neće biti ni na planinama.

Situacija je već sada alarmantna, jer su planine do 1200-1300 metara nadmorske visine ostale bez snežnog pokrivača, dok vrlo malo snega ima i na višim planinama, pa Kopaonik danas meri 20 cm snega. Centar Zlatibora ostao je bez snega, a ima ga samo na višim delovima planine i na Torniku.

I tokom većeg dela prve polovine februara situacija na planinama po pitanju snega neće se promeniti.

Autor: Marija Radić