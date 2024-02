STIŽU NAM PROLEĆNE TEMPERATURE - Početak februara donosi veliki PREOKRET, uticaće na OVU GRUPU LJUDI

Ako ste danas nervozni, bezvoljni, boli vas glava i osećate se neraspoloženo, to znači da će za 48 sati doći do nagle promene vremena, odnosno, da ćemo iz zimskog preći u privremeni prolećni režim.

Naime, ljudski organizam i do dva dana ranije može da predoseti da nam stiže drastična promena vremena, tako da nam ove tegove najavljuju ono što su meteorolozi već predvideli - stiže nam topli talas sa temperaturama od čak 20 stepeni!

- Na promene vremena su najosetljivije žene srednjeg doba, starije osobe oba pola i hronični bolesnici. Tegobe se ne javljaju uvek istovremeno kada i vremenske oscilacije, često se javljaju neposredno pre ili posle vremenskih promena. Reakcije organizma se javljaju od 4 do 48 sati pre predstojeće promene vremena. Prilagođavanje organizma na nepovoljne vremenske prilike traje od 2 do 4 dana – kaže Jasminka Smailagić, načelnik Odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze u RHMZ.

Prelazak na prolećne temperature

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da će prvih desetak dana u februaru obeležiti temperature za oko 10 stepeni više od dosadašnjih. Očekuje se suvo vreme bez padavina. U petak 2. februara biće umereno do pretežno oblačno, na severu suvo, u ostalim predelima ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni. Najniža temperature će biti od -6 do 3 stepena, a najviša od 5 do 9 stepeni.

Već u subotu 3. februara biće biće pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Vetar će biti slab i umeren, u Vojvodini i Timočkoj Krajini povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od -2 do 2, a najviša od 7 do 13 stepeni. U nedelju će biti pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a slaba kratkotrajna kiša uz više oblačnosti očekuje se tek ponegde u Vojvodini. Najviša od 10 do 15 stepeni. Prva dva dana sledeće sedmice biće i do +20 stepeni Celzijusovih!

Konkretno, u Beogradu je u petak moguća kiša sa najvišom temperatura do 7 stepeni. Već u subotu stiže toplije vreme sa skokom temperature vazduha na 11 stepeni uz malo i umereno oblačno vreme. U nedelju će biti do 16 stepeni, u ponedeljak tokom dana i do 18 stepeni i promenjivo oblačno, a u utorak se očekuje 20 stepeni. Najniža temperatura će biti 8 stepeni.

Prilagođavanje i meteoropatske tegobe

Prema njenim rečima, svaki organizam odreaguje na promenu meteoroloških uslova i potrebno je izvesno vreme da se adaptira, zavisno od njegove osetljivosti. Hronični bolesnici pri određenim vremenskim uslovima imaju pojačane tegobe.

- Kada dođe do naglog porasta temperature vazduha ljudski organizam reaguje na promenu, a najugroženiji su hronični bolesnici koji pate od srčanih oboljenja, povišenog krvnog pritiska, dolazi do infarkta, šloga, astme, koji imaju bronhijalne i druge tegobe. Često su pri takvim vremenskim uslovima ugroženi i neurološki pacijenti, pa bude zabeležen i povećan broj epileptičnih napada – kaže Jasminka Smailagić.

I zdravi osećaju promenu vremena, a evo ko je najosetljiviji

Pored hroničnih bolesnika i kod zdravih osoba koje su osetljive na promenu vremena – meteoropata, značajne su meteoropatske reakcije u vidu:

glavobolje

umora ili malaksalosti

bolova u mišićima

razdražljivosti

promenljivog raspoloženja

Kod mladih i zdravih ljudi meteoropatske tegobe su blage i skoro neprimetne dok kod starijih i hroničnih bolesnika mogu biti toliko izražene da zahtevaju poseban tretman, a u nekim slučajevima i hospitalizaciju.

Specijalista socijalne medicine dr Zorica V. Dragaš apeluje na sve osobe koje imaju tegobe zbog promene vremena, naročito zbog dnevnog rasta temperature i oscilacija u vremenu, da:

povedu računa o ishrani, koja treba da bude uravnotežena sa puno voća i povrća

savetuje da se cirkulacija krvi podstiče naizmeničnim tuširanjem hladnom i toplom vodom ili masažnom rukavicom

kod ozbiljnijih tegoba obavezno se treba obratiti lekaru

hronični bolesnici moraju da uzimaju propisanu terapiju.

- Priprema na promene vremena radi se uz praćenje prognoze i bioprognoze da bi se prilagodili temperaturnim razlikama i olakšali tegobe. Ako znamo da će temperatura ujutru biti nula, a u toku dana do +15 stepeni, a zatim da će ponovo pasti, imamo i priliku da se pripremimo - kaže doktorka Dragaš nam i savetuje:

stariji ljudi koji imaju probleme sa povišenim krvnim pritiskom, aritmijama srca, ako im je teško da zaspu, ako već nisu uveli da popodne ne piju kafu, neka je ne piju ni dalje, kao ni alkohol i druge stimulanse

potreban je okrepljujući san, da se odmore, dok hranu moraju prilagoditi i ne treba da se prejedaju.

svakom organizmu neophodno je dovoljno tečnosti. Ako neko primeti da su mu usta suva, a oči umorne to su znaci da treba da napravi pauzu, pije vode ili čaj sa malo meda i limuna.

u prostorijama u kojima boravimo uvek treba da bude svež vazduh

Ljudi koji imaju plućne i bolesti disajnih puteva, astmu, treba na vreme da uzimaju terapiju, kao i drugi hronični bolesnici

- Potrebna je mentalna i psihička priprema za sve to, i na prehladno, pretoplo, kišu ili sneg. Ali, ne treba zaboraviti da ni predstojeća promena nije trajna. Takvi vremenski uslovi zadržaće se nekoliko dana najverovatnije, i opet ćemo imati prosečno vreme za ovo doba godine. Zato uvek sebe prvo mentalno smirite i ne dozvolite da vas svaka vest potrese ili uznemiri – zaključuje dr Dragaš.